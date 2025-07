Theresia Fischers Depressionen holen sie immer wieder ein

Realitystar und Model Theresia Fischer (33) hat nach längerer Funkstille in den sozialen Medien offen über ihre Depressionen gesprochen. Nach eigenen Aussagen fiel es der ehemaligen Sommerhaus der Stars-Kandidatin in den letzten Wochen schwer, das Haus zu verlassen und unter Menschen zu gehen. Ein Eventbesuch, zu dem ihr Partner Stefan Kleiser sie ermutigt hatte, bot jedoch eine willkommene Abwechslung. Überglücklich dankte sie ihm dafür, sie aus ihrer "Komfortzone" geholt zu haben und gab ihren Fans auf Instagram Einblick in die emotionalen Herausforderungen, mit denen sie derzeit kämpft.

Theresia erzählte ihren Followern, dass sie sich mit Dreharbeiten zwar gut ablenken kann, die dunklen Phasen sie jedoch immer wieder einholen. Sie beschrieb, dass sich diese Tiefpunkte "wie massive Asteroiden" anfühlen, die auf ihre Seele stürzen. Der Besuch des Events stellt für Theresia daher einen wichtigen Schritt dar, die Isolation zu durchbrechen, auch wenn sie zugab, dass dies alles andere als leicht für sie sei.

Bereits im Mai hatte sich die 33-Jährige zuletzt mit einem emotionalen Posting an ihre Follower gewandt und dort die schwere Erkrankung ihrer Großmutter, die wie eine zweite Mutter für sie sei, bekannt gemacht. Die schwierige Lage und die gesundheitliche Krise ihrer "Supergirl-Omi" haben das Model merklich mitgenommen. Nun nutzt Theresia ihre Reichweite, um Sichtbarkeit für seelische Gesundheit zu schaffen.

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, TV-Bekanntheit

Instagram / docstefankleiser Stefan Kleiser und Theresia Fischer, TV-Bekanntheiten

