"Begafft und belästigt": Kate Merlan erhebt schwere Vorwürfe

Nach den gemeinsamen Dreharbeiten für die Show "Die Abrechnung" äußert Kate Merlan (38) schwere Vorwürfe gegen Stefan Kleiser. Die Reality-Bekanntheit schildert, sie habe sich von dem TV-Kollegen mehrfach begafft und belästigt gefühlt – im Format selbst, aber auch am Premierenabend. Wie sie auf Instagram berichtet, habe Stefan immer wieder versucht, ihr näherzukommen – etwa als sie allein in einem Shuttle-Bus gewartet habe. "Jetzt haben wir zwei Süßen endlich ein bisschen Zeit für uns allein", habe Stefan ihr zugeraunt, als er einstieg. Bereits zuvor, so Kate, habe er immer wieder zweideutige Andeutungen gemacht und sich während der Dreharbeiten im sogenannten "Gartenhaus der Harmonie" sogar absichtlich vor die gläserne Dusche gestellt, während sie sich wusch.

Der Reality-TV-Star beschreibt Stefans Verhalten als "übergriffig, penetrant und widerlich". Sie schildert, dass dieser mehrfach versucht habe, Gespräche mit ihr zu beginnen, obwohl sie offensichtlich kein Interesse daran zeigte. Auf dem roten Teppich habe er weitere stichelnde Kommentare gemacht: Er habe ihr erklärt, dass er sie vollkommen durchschaut habe und er nun wisse, dass sie auf ältere Männer stehe. Als seine Annäherungsversuche auf taube Ohren stießen, soll er Kate schließlich geraten haben, dass sie ihre Kindheit aufarbeiten solle. Besonders erschreckend sei für die 38-Jährige, dass er sie immer wieder mit "seinen ekligen, perversen Fantasien" behelligt habe, obwohl sie zuvor bereits klare Grenzen gesetzt hatte.

Kate, die in der Vergangenheit schon offen darüber sprach, täglich Nachrichten von Verehrern – teils aus der Reality-Branche – zu bekommen, stellt klar, dass Stefans Verhalten für sie eindeutig zu weit ging. Besonders leid tue ihr bei all dem jedoch Ex-GNTM-Model Theresia Fischer (33), die mit dem 57-Jährigen liiert ist. "Ich würde von meinem Partner nicht wollen, dass er andere Frauen so penetrant belästigt", betont Kate. Das Paar nahm bereits gemeinsam an der RTL-Sendung Das Sommerhaus der Stars teil und wurde von der VOX-Show "Wo die Liebe hinfällt" beim Umzug von Freiburg nach Hamburg begleitet.

Imago Realitystar Kate Merlan auf der Berlin Fashion Week im Februar 2025

Imago Stefan Kleiser, "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown"-Teilnehmer

Imago Kate Merlan beim Vorab-Screening von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown", Berlin