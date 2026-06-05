Amy Dowden erzählt von erschreckender Familiengeschichte

In der Sendung "Who Do You Think You Are" erlebte Tänzerin Amy Dowden (35) eine erschütternde Entdeckung über ihre eigene Familiengeschichte. Die Strictly Come Dancing-Profitänzerin erfuhr dabei, dass ihre Ururgroßtante Elinor, genannt Nellie, im Jahr 1888 im Alter von nur 14 Jahren auf einer Farm in Wales erschossen wurde. Ein 17-jähriger Junge war damals für ihren Tod verantwortlich. Die emotionale Spurensuche trieb Amy sichtlich Tränen in die Augen – und führte sie zu den realen Orten, an denen sich das Schicksal ihrer Vorfahrin einst entschieden hatte.

Im Laufe der Episode besuchte Amy zunächst einen entfernten Cousin namens Wayne, der die Familiengeschichte bereits seit Jahren verfolgt hatte. Danach reiste sie zum Tal Cwm Nell in Westwales, das nach Elinor benannt wurde, um ihr Andenken zu bewahren. Anschließend stand das Gericht in Carmarthen auf ihrem Programm, wo Amy erfuhr, dass der Schütze, Offle Owen, vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen worden war. Amy zeigte sich nachdenklich: "Am Anfang war ich etwas verwirrt darüber, aber wenn man mehr darüber erfährt, sieht es wirklich nach einem Unfall aus. Er war selbst noch ein kleiner Junge, und man erfährt, dass sich die Familien später versöhnt haben."

Amy betonte, wie aufwühlend und gleichzeitig faszinierend die Recherche für sie war: "Ich war nervös, was wir herausfinden würden. Aber man kann die eigene Vergangenheit, die eigene Familiengeschichte, ja nicht ändern. Es war sehr bereichernd zu lernen, jeden Teil der Geschichte zu entdecken und alles zusammenzufügen. Es war sehr verschieden von meinem normalen Alltag mit dem Tanzen." Die Sendung "Who Do You Think You Are" begleitet Prominente auf ihrer Reise in die eigene Vergangenheit und lässt sie persönlich bedeutsame Stationen besuchen.

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Getty Images Amy Dowden, Tänzerin

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Imago Amy Dowden, Tänzerin

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