Amy Dowden teilt bewegenden Vergleich nach Krebskampf

Tänzerin Amy Dowden (35) hat auf Instagram ein Selfie veröffentlicht, das sie kurz nach ihrer Krebsdiagnose im Jahr 2023 zeigt – ohne Haare, mit einer Kanüle in der Hand. Daneben ein aktuelles Bild, das sie strahlend vor dem Spiegel zeigt. Amy reflektierte ihre schwierige Reise seit ihrer Brustkrebsdiagnose im Mai 2023, die eine Operation, Chemotherapie und sogar eine lebensbedrohliche Blutvergiftung umfasste. "Ich dachte, ich müsste meine Tanzschuhe an den Nagel hängen", schrieb der Strictly-Star, der inzwischen wieder bei der Tanzshow aktiv ist. Erst vor Kurzem unterzog sie sich einer zweiten Mastektomie, um weiteren gesundheitlichen Risiken vorzubeugen.

In ihrem Post teilte Amy mit, dass sie stolz auf den erreichten Fortschritt sei, sprach aber auch über die Herausforderungen der letzten zwei Jahre. Besonders hob sie die Unterstützung ihres Ehemanns Ben Jones und ihres Kollegen Carlos Gu hervor, die sie auf ihrem Genesungsweg begleitet hätten. Mit bewegenden Worten erinnerte sie sich daran, wie sie einst glaubte, nie wieder tanzen zu können, und betonte, dass harte Arbeit und ein motivierendes Umfeld zu ihrem Comeback beitrugen. Seit ihrer Genesung wurde sie bei Strictly Come Dancing wieder als Haupttänzerin eingesetzt, zuletzt an der Seite von Thomas Skinner – auch wenn sie unter anderem ein paar Episoden der Show wegen ihrer jüngsten Operation verpasste.

Amy und ihr Mann Ben Jones, selbst Profitänzer, haben eine enge Verbindung, die in schwierigen Zeiten noch intensiver wurde. Bereits in früheren Interviews sprach Amy offen darüber, wie wichtig die Unterstützung durch ihre Liebsten für sie sei. Carlos, der ebenfalls als Tänzer bei Strictly tätig ist, scheint seinem Ruf gerecht zu werden, eine feste Stütze im Leben seiner Kollegin zu sein. Trotz der Strapazen, die sie durchgemacht hat, zeigt sich Amy inzwischen optimistisch. Für sie ist es nicht nur eine Rückkehr ins Leben, sondern auch zu ihrer größten Leidenschaft – dem Tanzen.

