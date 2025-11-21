Zweite Mastektomie: Amy Dowden gibt ein Gesundheitsupdate

Amy Dowden (35) hat sich zwei Wochen nach ihrer zweiten Mastektomie mit einem ehrlichen Gesundheitsupdate gemeldet. Die Profitänzerin berichtete ihren Followern, wie es ihr nach dem Eingriff ergeht und mit welchen kleinen Schritten sie gerade vorankommt. "Morgen sind es zwei Wochen seit meiner Operation, und ich bin stolz, wie weit ich gekommen bin", schwärmte Amy auf Instagram und fügte hinzu: "Mir geht es schon so viel besser, danke. Seit dem Wochenende fange ich an, mich wieder wie ich zu fühlen, meine Energie und Bewegung sind zurück und die Blutergüsse sind zurückgegangen."

Sie freue sich auf die Physiotherapie, gehe es aber weiterhin langsam an, höre auf ihren Körper und feiere die kleinen Erfolge des Alltags. Kleidung mit tiefem Ausschnitt meide sie derzeit, weil der Kompressions-BH sichtbar sei oder ziepe – also habe sie sich "eine kleine Shopping-Ausrede" gegönnt, wie sie schmunzelnd erklärte. Eine Botschaft lag ihr besonders am Herzen. "Bitte tastet euch ab", schrieb Amy auf Instagram.

Schon kurz nach ihrer zweiten Operation hatte Amy mit offenen Worten bei Instagram beschrieben, wie sie die Zeit im Krankenhaus verbrachte. "Die OP habe ich gut überstanden und viel geschlafen und mich ausgeruht. Mein Mann und meine Familie haben sich um mich gekümmert und die besten Freunde sind mit der Ware aufgetaucht", scherzte die Profitänzerin. Um sich abzulenken, schaute sie mit ihren Liebsten "Die Verräter" und freute sich über einen riesigen Präsentkorb.

Amy Dowden, Tänzerin

Amy Dowden, 2025

Instagram / amy_dowden Amy Dowden, 2025