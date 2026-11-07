Dave Bautista legt für "God of War"-Serie wieder mächtig zu

Dave Bautista (57) legt für seine neue Rolle wieder ordentlich an Masse zu! Der Schauspieler bereitet sich gerade mit intensivem Krafttraining darauf vor, in der kommenden Serie "God of War" den spartanischen Kriegsgott Kratos zu spielen. Für die Hauptrolle hat der frühere Wrestler bereits rund neun Kilogramm zugenommen. Inzwischen zeigt die Waage bei ihm etwa 113 Kilogramm an. Seine Fans lässt Dave dabei nicht außen vor: Auf seinem Instagram-Kanal gibt der Actionstar Einblicke in seine Workouts und zeigt, wie sich sein Körper Schritt für Schritt verändert. Dabei fallen nicht nur die zurückgewonnenen Muskeln auf. Auch in Sachen Gesichtsbehaarung gibt es eine Veränderung: Dave lässt sich derzeit einen Bart wachsen. Damit nähert er sich zunehmend dem markanten Erscheinungsbild seiner Figur aus der Videospielvorlage an. Schon jetzt ähnelt der Hollywoodstar optisch immer mehr dem wortkargen Krieger, den er schon bald auf dem Bildschirm verkörpern wird.

Für den Schauspieler ist das nicht die erste große körperliche Verwandlung. Als er 2023 für M. Night Shyamalans Thriller "Knock at the Cabin" vor der Kamera stand, wog er noch mehr als 136 Kilogramm. Danach nahm Dave deutlich ab: Mit einer strengen Ernährung und Jiu-Jitsu-Training verlor er rund 34 Kilogramm. Für seine Rolle in "God of War" schlägt er nun wieder die entgegengesetzte Richtung ein und setzt verstärkt auf intensives Krafttraining. Dass er sich bereits auf die Dreharbeiten vorbereitet, hatte der Schauspieler schon im September gezeigt. Damals veröffentlichte er ein Video seiner Trainingseinheiten in den sozialen Medien. Vollständig abgeschlossen ist seine körperliche Verwandlung jedoch noch nicht. Um das typische Aussehen von Kratos zu treffen, müsste Daves Bart Berichten zufolge noch grau gefärbt werden.

Dave springt bei dem Projekt für Ryan Hurst (50) ein. Dieser hatte sich im Juni bei Stuntaufnahmen schwer am Bizeps verletzt. Zu diesem Zeitpunkt wurde in Vancouver bereits seit vier Monaten gedreht. Trotzdem soll die Produktion nun komplett von vorne beginnen, das bisherige Material wird nicht verwendet. Inhaltlich orientiert sich die Serie an den nordischen Kapiteln der Videospielreihe. Im Mittelpunkt stehen Kratos und sein Sohn Atreus, der von Callum Vinson gespielt wird. Gemeinsam wollen die beiden die Asche der verstorbenen Faye auf dem höchsten Gipfel verstreuen. Während Kratos seinen Sohn auf dessen göttliche Herkunft vorbereitet, findet er selbst zunehmend zu seiner menschlichen Seite zurück. Auch die Besetzung kann sich sehen lassen: Mandy Patinkin übernimmt die Rolle des Odin, Ed Skrein spielt Baldur, Ólafur Darri Ólafsson verkörpert Thor und Teresa Palmer ist als Sif zu sehen. Ergänzt wird der Cast durch Sonya Walger als Freya und Alastair Duncan als Mimir.

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Getty Images Dave Bautista bei der UK-Special-Screening von "The Wrecking Crew" in London

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Getty Images Dave Bautista bei der Premiere von "The Fantastic Four: First Steps" im Dorothy Chandler Pavilion in Los Angeles, 21. Juli 2025

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