Seine erste Filmrolle ist Dave Bautista heute peinlich

Dave Bautista (57) hat sich als einer der Wrestling-Stars etabliert, die den Sprung nach Hollywood geschafft haben. Der Schauspieler ist heute aus Blockbustern wie "Guardians of the Galaxy", "Blade Runner 2049" oder "Dune" nicht mehr wegzudenken und kann aktuell an der Seite von Jason Momoa (46) in der Amazon-Prime-Video-Actionkomödie "The Wrecking Crew" gesehen werden. Doch der Weg dorthin war alles andere als einfach – vor allem seine ersten Gehversuche als Schauspieler möchte Dave am liebsten vergessen. Gegenüber Muscle & Fitness erinnerte er sich an diese schwierigen Anfänge und gestand: "Ich habe für einen Freund ein bisschen an einem Film mitgearbeitet und gemerkt, was für ein schrecklicher Schauspieler ich war. Das war mir so peinlich – aber es hat mich dazu gebracht, es noch einmal zu versuchen und besser zu machen."

Bei dem Streifen, der Dave die Schamesröte ins Gesicht treibt, handelt es sich um "Wrong Side of Town", in dem Dave einen hartgesottenen Ex-Navy-SEAL namens Big Ronnie verkörperte. Der Film, der erzählt, wie Dave seinem alten Freund hilft, dessen entführte Tochter zu retten, wurde von Kritikern nicht gerade wohlwollend aufgenommen – und auch Dave selbst bekam für seine schauspielerische Leistung deutliche Kritik zu hören. Doch anstatt aufzugeben, nutzte der gebürtige Amerikaner diese schmerzhafte Erfahrung als Antrieb. "Mein Coach sagte: 'Wenn du Shakespeare kannst, kannst du alles.' Also haben wir Szenen aus 'Maß für Maß' und 'Der Widerspenstigen Zähmung' gelesen", erklärte er. Die Beschäftigung mit den anspruchsvollen Werken des englischen Dramatikers half ihm, seine Technik entscheidend zu verbessern.

Bevor Dave Bautista seine Schauspielkarriere startete, hatte er bereits eine beeindruckende Laufbahn im Profi-Wrestling hinter sich. Unter dem Namen Batista wurde er Anfang der 2000er-Jahre bei der WWE zu einem der populärsten Schwergewichte der Liga und gewann mehrfach die World Heavyweight Championship. Seine intensive Arbeit an seinem schauspielerischen Können hat sich ausgezahlt: Inzwischen hat sich der Sportler als feste Größe im Filmbusiness etabliert und glänzt schon lange nicht mehr nur in Actionrollen, sondern auch in anspruchsvollen Arthouse-Dramen.

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Getty Images Dave Bautista bei Amazons Upfront 2025 im Beacon Theatre in New York City

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Getty Images Dave Bautista bei der Premiere von "The Fantastic Four: First Steps" im Dorothy Chandler Pavilion in Los Angeles, 21. Juli 2025

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Getty Images Dave Bautista bei der UK-Special-Screening von "The Wrecking Crew" in London