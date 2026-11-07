Pierce Brosnan schwärmt von Bond-Anwärter Callum Turner

In einem aktuellen Gespräch mit Vanity Fair hob Pierce Brosnan (73), der frühere 007-Darsteller, aus dem Kreis der derzeit gehandelten Kandidaten ausdrücklich Callum Turner (36) hervor. Die beiden standen für den Film "The Only Living Boy in New York" aus dem Jahr 2017 gemeinsam vor der Kamera. Pierce hält den britischen Schauspieler für ausgesprochen stark und sieht bei ihm zentrale Voraussetzungen für die ikonische Agentenrolle. "Callum Turner ist jemand, mit dem ich gearbeitet habe, und er ist so stark", schwärmte er. Einen eindeutigen Favoriten wollte Pierce trotz seines besonderen Lobs für Callum aber nicht nennen. Er verfolge die Entscheidung inzwischen nur noch als Zuschauer und sei gespannt, wer die bedeutende Rolle übernehme, betonte er. Dem künftigen Bond wünsche er Erfolg, Kraft und Mut.

Auch für die übrigen jungen Anwärter fand der Hollywoodstar lobende Worte. Er hob ihre Stimme, ihre körperliche Ausstrahlung und ihre Leinwandpräsenz hervor: "Sie alle haben eine Stimme und eine Physis und eine Präsenz auf der Leinwand. Sie alle haben eine lange Zukunft als Schauspieler vor sich, all diese jungen Männer." Wie The Hollywood Reporter berichtet, gehört Callum zu den Schauspielern, die für die Rolle getestet werden – ebenso wie "Slow Horses"-Star Jack Lowden (36). Während Jack auf Prognosemärkten zunächst als Favorit galt, zog Callum später an ihm vorbei. Es ist nicht das erste Mal, dass Callums Name im Zusammenhang mit 007 fällt. Bereits neun Monate zuvor hatte die Mail on Sunday berichtet, der Schauspieler stehe angeblich als neuer Bond fest. Offiziell vergeben ist die Rolle bislang nicht. Große Erwartungen hat Pierce an den kommenden Film, bei dem "Dune"-Regisseur Denis Villeneuve (59) Regie führt. Mit Blick auf dessen visionäre Bildsprache und Erzählweise sagte er gegenüber Vanity Fair: "Ich glaube, wir werden überwältigt sein." Und weiter: "Es wird großartig. Es wird wirklich prächtig."

Produziert wird der Streifen von Amy Pascal (68) und David Heyman (65), die das Franchise für Amazon MGM Studios betreuen. Das Studio hatte im Februar 2025 die kreativen Rechte von der Familie Broccoli übernommen. Auch Musikerin Dua Lipa (31), die mittlerweile mit Callum verheiratet ist, könnte ihren Fuß in der Tür des Bond-Universums haben. Die Sängerin soll sich über die mögliche Besetzung gefreut und Interesse am Titelsong des nächsten Bond-Films gezeigt haben. Nach aktuellem Stand gilt Callum weiterhin als getesteter Anwärter und nicht als offiziell bestätigter Nachfolger. Mit Pierce, der den Geheimagenten selbst mehrfach verkörperte, hat er nun jedoch einen prominenten Fürsprecher an seiner Seite. Die Entscheidung, wer die Lizenz zum Töten erhält, wird mit Spannung erwartet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pierce Brosnan, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Callum Turner bei der Premiere von "Eternity" beim Toronto International Film Festival 2025

Anzeige Anzeige