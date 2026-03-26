Netflix-Hit: Actionkomödie mit Dave Bautista überrascht Fans

Dave Bautista (57) hat es wieder geschafft: Sein Film "Der Spion von nebenan" aus dem Jahr 2020 erobert aktuell die Netflix-Charts und sorgt dort für einen Überraschungserfolg. In der Actionkomödie spielt der Schauspieler einen CIA-Agenten, der zwar körperlich einschüchternd wirkt, im Agentenalltag jedoch immer wieder aneckt. Nach einer missglückten Mission wird er gemeinsam mit einer Analystin auf einen vermeintlich unspektakulären Überwachungsjob angesetzt, bei dem eine junge Mutter beobachtet werden soll. Doch die Sache läuft anders als geplant: Die aufgeweckte Tochter der Zielperson enttarnt den Agenten und behält das Geheimnis nur für sich, wenn er im Gegenzug ihre ganz eigenen Forderungen erfüllt.

Zwischen Spionagetraining, Schulproblemen und ersten zwischenmenschlichen Annäherungen entwickelt sich eine ungewöhnliche Beziehung, die beide Seiten verändert. Parallel dazu verdichtet sich im Hintergrund eine Bedrohung, die aus der harmlosen Observation plötzlich einen echten Einsatz macht. Der Film kombiniert Action, Humor und Familienmomente. Bei der Kritik kommt "Der Spion von nebenan" allerdings eher mittelmäßig an: Auf Rotten Tomatoes kommt "Der Spion von nebenan" nur auf rund die Hälfte der möglichen Punkte.

Dave hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als vielseitiger Actionstar gemacht, der sowohl in großen Blockbustern als auch in kleineren Produktionen überzeugt. Seine Filme landen regelmäßig in den Streamingcharts, selbst wenn es sich dabei um familienfreundliche Komödien handelt. Regie bei "Der Spion von nebenan" führte Peter Segal, während das Drehbuch von Erich Hoeber und Jon Hoeber stammt. Die beiden Autoren verbinden eine klassische Agentengeschichte mit Familienfilm-Elementen und pointiertem Humor. Trotz der durchwachsenen Kritiken scheint der Film genau das zu liefern, was viele Zuschauer gerade suchen: leichtfüßige Unterhaltung mit Charme, Tempo und einem Augenzwinkern.

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Imago Filmszene aus "Der Spion von nebenan" mit Dave Bautista und Chloe Coleman

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Imago Chloe Coleman und Dave Bautista in einer Szene aus "Der Spion von nebenan" (2020)

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Imago Chloe Coleman und Dave Bautista in einer Szene aus "Der Spion von nebenan" (2020)