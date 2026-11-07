Wechseljahre: Heidi Klum (53) ist plötzlich ständig zu heiß

Heidi Klum (53) spricht mit 53 Jahren offen über Hitzewallungen und unruhige Nächte in den Wechseljahren. Im Gespräch mit ZDFheute erzählte die Moderatorin jetzt, dass ihr inzwischen so gut wie überall zu warm sei. "Egal, wo ich hinkomme: Mir ist es immer zu heiß", erklärt Heidi. Das sei für sie besonders ungewohnt, da sie sich früher selbst als "Frostbeule" bezeichnet habe. Inzwischen werde ihr dagegen an den unterschiedlichsten Orten schnell zu warm. Doch nicht nur die ständige Hitze ist neu für sie: Auch ihre Nächte seien mittlerweile deutlich unruhiger geworden. Zunächst brachte Heidi diese Beschwerden allerdings nicht mit den Wechseljahren in Verbindung. Weil sie beruflich ständig unterwegs ist, suchte die vierfache Mutter den Grund für ihre Beschwerden zunächst an einer ganz anderen Stelle. "Ich habe dann immer gedacht, ja, das ist wahrscheinlich vom vielen Reisen, Jetlag", erinnert sich die Germany's Next Topmodel-Moderatorin gegenüber ZDFheute an ihre erste Erklärung für die neuen körperlichen Reaktionen.

Erst mit der Zeit wurde Heidi klar, dass weder die vielen Flüge noch die Zeitverschiebung hinter ihren Symptomen stecken. "Aber nee, das sind die Wechseljahre", stellt sie im Gespräch mit ZDFheute klar. Verheimlichen möchte die Unternehmerin diese körperlichen Veränderungen nicht. Statt die Hitzewallungen und unruhigen Nächte totzuschweigen, spricht Heidi offen darüber. Bereits Ende September 2026 hatte Heidi am Rande einer Modenschau in Paris erklärt, dass sie beim Blick in den Spiegel inzwischen eine reifere Frau sehe. Ein Problem scheint sie damit nach eigenen Worten nicht zu haben – im Gegenteil: Heidi steht offen zu ihrem Alter und zu allem, was es mit sich bringt. Dass Hitzewallungen und Schlafprobleme nun Teil ihres Alltags sind, spricht Heidi daher ebenso direkt an wie ihre anfängliche Fehleinschätzung.

Auch bei ihrer Kleidung lässt sich Heidi vom Alter keine Grenzen setzen. Kurze Röcke, auffälliges Make-up und extravagante Looks gehören für sie weiterhin dazu, weil sie sich damit wohlfühlt. Dahinter stecke nicht der Versuch, zwanghaft jünger zu wirken. Vielmehr möchte das Model tragen, was ihm gefällt, und dabei offen zu der reiferen Frau stehen, die es heute im Spiegel sieht. Mit ihrem selbstbewussten Auftreten verfolgt die Ehefrau von Tom Kaulitz (37) zugleich ein größeres Anliegen: Sie möchte ältere Menschen sichtbarer machen. "Ich glaube, das setzt auch ein gutes Zeichen für die älteren Menschen draußen, dass nicht immer nur junge Menschen gesehen werden", betont sie gegenüber ZDFheute. Ihre modischen Entscheidungen und ihr offener Umgang mit den Wechseljahren sind damit zwei Bereiche, in denen Heidi ihr Älterwerden bewusst nicht versteckt.

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Getty Images Heidi Klum bei den dritten InStyle Imagemaker Awards in Los Angeles

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Getty Images Heidi Klum bei der BoF500-Gala während der Pariser Fashion Week, Oktober 2026

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