Persönlicher Abnehmerfolg: Ina Borck hat 12 Kilo abgenommen

Ina Borck (30) hat allen Grund zur Freude: Die Influencerin hat zwölf Kilogramm abgenommen. Diesen persönlichen Erfolg teilte sie jetzt in ihrer Instagram-Story. Damit die Veränderung sichtbar wird, postete Ina ein Ganzkörperbild, das in ihrem Zuhause entstanden ist. Darauf steht sie barfuß vor dem Spiegel und trägt eine eng anliegende schwarze Hose, die sie mit einem roten Oberteil kombiniert hat. Ihre blonden Haare trägt sie offen, während sie mit einem leichten Lächeln auf ihr Smartphone blickt. "Hab 12 kg abgenommen bisher", schrieb Ina. Mit einem roten Herz und einem Emoji, das Tränen in den Augen hat, schloss sie den Post ab.

Aber nicht nur auf ihren Abnehmerfolg ist Ina stolz. Auch ihr Look lässt die Content Creatorin strahlen. Sie fand ihn schön und "voll gut". Ihr Partner Fabi sah das zunächst etwas anders: Er empfand den Look als komisch und zu weihnachtlich. Augenzwinkernd verglich er das ausgestellte rote Oberteil sogar mit "Tütü und Ballett". Er versuchte anschließend aus dem Off, seine Aussage zu erklären. Ina nahm die Reaktion ihres Liebsten mit Humor und lächelte amüsiert. "Ich finds auf jeden Fall immer noch süß und werde es, glaube ich, anlassen", konterte sie selbstbewusst. Nebenbei berichtete sie ihrer Community auch von einem Fortschritt in ihrem neuen Zuhause: Fabis Onkel sei zu Besuch gewesen und habe geholfen, Lampen anzubringen.

Schon vor vier Monaten hatte Ina ihre Community beim Thema Abnehmen mitgenommen. Damals hatte ein Fan gefragt, ob Ina damit aufgehört habe, weil sie kaum noch darüber berichtet hatte. Die Influencerin stellte klar: "Es geht mir ja nicht darum, möglichst schnell möglichst viel abzunehmen." Sie hatte weiterhin versucht, ein Kaloriendefizit einzuhalten. Während ihrer Reha hatte jedoch die Therapie Vorrang gehabt. "Die Therapie ist super anstrengend und verlangt mir viel ab, sodass mein Fokus derzeit auf meiner Recovery liegt", erklärte Ina damals. Ina erlitt vor einigen Jahren einen schweren Schlaganfall.

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Instagram / inaontour Ina Borck, Influencerin

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Instagram / inaontour Ina Borck, März 2026

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