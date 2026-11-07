Harte Zeit: Dana Diekmeier erfüllt Tochter Herzenswunsch

Dana Diekmeier hat ihrer Tochter Divia nach einer schweren Zeit einen echten Herzenswunsch erfüllt. Wie die vierfache Mutter jetzt auf Instagram zeigt, hat sie heimlich einen kleinen Dackelwelpen gekauft und das Mädchen damit zu Hause überrascht. In dem Video, das den emotionalen Moment festhält, betritt Divia zusammen mit ihren Geschwistern Dion und Dalina den Raum. Dort wartet Dana bereits mit dem winzigen Neuzugang und dem Dalmatiner der Familie. Kaum entdeckt das Mädchen den Welpen, kann es seine Gefühle nicht mehr zurückhalten und bricht sofort in Freudentränen aus. Kurz darauf versammeln sich die Geschwister um den kleinen Hund, streicheln ihn ausgiebig und nehmen ihn immer wieder behutsam in den Arm. Die Freude über das neue Familienmitglied ist ihnen dabei deutlich anzusehen. Dana selbst fasst die rührende Szene mit wenigen Worten zusammen: "Divias größter Wunsch wurde wahr." Die Überraschung war damit für alle Beteiligten ein voller Erfolg, und der Welpe wurde von den Geschwistern mit offenen Armen empfangen.

Nach der ersten Aufregung musste für den Dackel noch ein passender Name gefunden werden. Eine wichtige Vorgabe gab es allerdings schon: Entsprechend der Familientradition sollte auch der Vierbeiner einen Namen tragen, der mit dem Buchstaben D beginnt. Einige Zeit später lüftete Dana dann das Geheimnis. Auf Instagram veröffentlichte sie weitere Bilder des gefleckten Welpen und gab die endgültige Entscheidung bekannt: Der neue Familienhund hört auf den Namen Duplo. In ihrem Beitrag bezeichnete Dana den kleinen Dackel liebevoll als "unsere neue kleine Portion Glück auf vier Pfoten". Zugleich machte sie deutlich, welche Bedeutung solche freudigen Erlebnisse für sie aktuell haben. "Das Leben läuft nicht immer nach Plan. Aber vielleicht sollte man gerade deshalb nie aufhören, sich kleine Glücksmomente zu schenken", schrieb sie zu den Schnappschüssen.

Hinter Dana und ihrer Familie liegen schwere Monate. Ihre älteste Tochter Delani ist schwer an Krebs erkrankt. Zudem gab Dana im April nach 16 gemeinsamen Jahren die Trennung von ihrem Ehemann Dennis Diekmeier (37) bekannt. Über den Abschied von ihrem bisherigen Familienleben sagte sie damals gegenüber RTL: "Am Anfang war das ein Schock, dass man auf einmal nicht mehr diese heile Familie ist, die man immer dachte zu sein." Zuletzt hatte Dana auch noch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Weil ihr immer wieder schwindelig wurde und sie mehrfach in Ohnmacht fiel, musste sie in die Notaufnahme. Dort stellten die Ärzte deutlich zu niedrige Hämoglobin- und Eisenwerte fest, weshalb sie eine Bluttransfusion bekam. Inzwischen geht es Dana nach eigenen Angaben aber wieder deutlich besser. Mit Duplos Einzug hat die Familie nun einen neuen Begleiter an ihrer Seite, der vor allem Divia einen lang gehegten Wunsch erfüllt.

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Instagram / danadiekmeier Dana Diekmeier, Frau von Ex-Fußballer Dennis Diekmeier

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Instagram / danadiekmeier Dana Diekmeier mit ihren Kindern und den beiden Familienhunden

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