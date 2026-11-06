Sarah Engels gesteht: Ihre Familie isst selten gemeinsam

Bei Sarah Engels (34) geht es am Esstisch oft turbulent zu. Die Sängerin hat in einem exklusiven Interview mit RTL offenbart, dass gemeinsame Mahlzeiten mit ihrem Ehemann Julian Engels (33) und ihren beiden Kindern eher die Ausnahme sind. Der Grund: In der Familie bekommen alle zu unterschiedlichen Zeiten Hunger. Doch selbst wenn die vier zusammenkommen, ist noch längst nicht geklärt, was auf den Tellern landet. Denn auch bei der Auswahl der Gerichte gibt es regelmäßig Diskussionen. Nudeln kommen bei dem Nachwuchs eigentlich immer gut an. Bei Gemüse sieht es dagegen ganz anders aus, denn da werde es schwierig, verriet die Musikerin. Ganz getrennte Wege gehen die Engels in der Küche aber trotzdem nicht. Zum Backen versammeln sich Sarah, Julian und die Kinder regelmäßig, besonders wenn Plätzchen auf dem Programm stehen.

Wie selten alle gemeinsam am Tisch sitzen, beschreibt Sarah im Gespräch mit RTL ganz ungeschönt: "Dieses klassische Bild, dass die Familie gemeinsam am Esstisch sitzt und isst, gibt es bei uns so selten, dass es eigentlich schon fast traurig ist, das auszusprechen." Den turbulenten Alltag möchte die Musikerin trotz ihres vollen Terminkalenders nicht schöner darstellen, als er tatsächlich ist. "Aber es ist die Realität. Und ich glaube, wir brauchen mehr Mut zum echten Leben", betont sie gegenüber dem Sender. Das Gespräch fand beim Auftakt einer Charityaktion in Köln statt. Zusammen mit L'Osteria hat die Sängerin die Pizza "Tartufo di Cielo" entwickelt, die noch bis zum 29. Dezember in teilnehmenden Restaurants zu haben ist. Wer sie bestellt, kann freiwillig einen Euro spenden. Das Geld geht an die Tribute to Bambi Stiftung und kinderherzen e. V. Zum Start der Kampagne gab Sarah außerdem ein Akustikkonzert. Auch die Einnahmen aus dem Ticketverkauf kommen den beiden Organisationen zugute.

Trotz ihres hektischen Alltags nimmt sich Sarah ganz bewusst Zeit für ihre Liebsten. Auszeiten mit der Familie plant sie fest ein, die Schulferien hält sie sich konsequent frei. Diese Wochen gehören allein ihrer Familie, und das wisse auch ihr berufliches Umfeld. Nach sieben gemeinsamen Jahren machte Julian seiner Frau am Strand erneut einen Antrag. Für die Überraschung hatte er den Platz am Wasser aufwendig mit roten Herzen, weißen Blumen, Kerzen und Rosenblättern dekoriert. Sarah nahm den Antrag ihres Mannes an. Anschließend feierten die Eheleute den emotionalen Augenblick mit einer innigen Umarmung und einem Kuss am Strand.

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Imago Sarah Engels bei der Charity Gala "Tribute to Bambi 2026" in Berlin am 15. Oktober 2026

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Instagram / sarellax3 Sarah Engels und ihr Ehemann Julian

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