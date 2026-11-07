"Shrinking"-Star Michael Urie angelt sich großen Emmy-Job

Michael Urie (46) hat einen großen Job im internationalen Fernsehgeschäft ergattert: Der "Shrinking"-Star wird die diesjährigen International Emmy Awards moderieren. Das gab die International Academy of Television Arts & Sciences nun bekannt. Die Gala findet am Montag, dem 23. November, in New York City statt. Bei der Gala werden herausragende Fernsehproduktionen aus aller Welt ausgezeichnet. Zahlreiche Vertreter der weltweiten Medienbranche kommen dafür in der US-Metropole zusammen. Für Michael ist die schillernde Welt der Emmys keineswegs Neuland. Für seine Rolle in "Shrinking" an der Seite von Jason Segel (46) und Harrison Ford (84) wurde er bereits zweimal in Folge als bester Nebendarsteller in einer Comedyserie nominiert. Bislang durfte Michael also selbst auf eine der begehrten Auszeichnungen hoffen. Nun steht er selbst auf der Emmy-Bühne – diesmal allerdings als Moderator.

Auf seine neue Aufgabe reagiert Michael mit einer ordentlichen Portion Humor. "Wenn die International Emmy Awards die Vereinten Nationen des Fernsehens sind, dann bin ich für eine Nacht praktisch der Gastgeber der ganzen Welt! Zum Glück muss ich nur Statuen überreichen und nicht den internationalen Frieden und die Sicherheit aufrechterhalten", scherzte der 46-Jährige in der Mitteilung der International Academy of Television Arts & Sciences. Ganz unerfahren ist der Serienstar als Moderator allerdings nicht. Er präsentierte bereits die Discovery+-Produktion "Clipped". Zudem führte er durch vier Staffeln der Logo-Sendung "Cocktails & Classics". Auch seine Arbeit in "Shrinking" zahlte sich für Michael schon mehrfach aus. Zusätzlich zu seinen beiden Emmy-Nominierungen konnte Michael im vergangenen Jahr einen Critics Choice Award für seine Leistung in der Comedyserie mit nach Hause nehmen. Nun wartet mit der internationalen Preisverleihung sein nächster großer TV-Auftritt.

Einem größeren Fernsehpublikum wurde Michael durch seine Rolle als Marc St. James in der Serie "Ugly Betty" bekannt. Danach folgten Auftritte in zahlreichen beliebten Produktionen. Zu sehen war er unter anderem in "Younger", "The Good Wife", Modern Family und "Elsbeth". Seine Karriere spielt sich jedoch längst nicht nur vor der Kamera ab. Michael ist seit vielen Jahren auch auf Theaterbühnen aktiv und wirkte beispielsweise in den Stücken "Oh, Mary!", "Once Upon a Mattress" und "Spamalot" mit. Darüber hinaus sammelte er bereits bei mehreren Film- und Theaterproduktionen Erfahrung als Regisseur. Ein besonderes Anliegen ist ihm außerdem die Sichtbarkeit queerer Geschichten auf der Bühne. Er ist Mitbegründer des Theaterfestivals Pride Plays, das LGBTQIA+-Geschichten auf der Bühne mehr Raum geben soll. Mit der Moderation der International Emmy Awards rückt nun wieder seine Arbeit vor der Kamera in den Mittelpunkt.

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Imago Michael Urie bei der Primetime-Emmy-Party von Apple TV in Los Angeles am 14. September 2026

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Getty Images Bei der Premiere von "Ragtime" im Vivian Beaumont Theatre: Michael Urie in New York City, 2025.

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