Seit dem Oscar sind Mikey Madisons Beziehungen kompliziert

Der Oscargewinn hat für Mikey Madison (27) nicht nur beruflich vieles verändert, sondern auch Auswirkungen auf ihr Privatleben. Kurz bevor sie mit dem Film Actress Award bei den Harper's Bazaar Women of the Year Awards geehrt wurde, sprach sie mit Harper's Bazaar UK offen über die unerfreulichen Seiten ihres Erfolgs. Seit ihrem Durchbruch mit "Anora" seien Beziehungen für sie deutlich komplizierter geworden. Immer öfter hinterfrage sie, ob jemand wirklich an ihr als Person interessiert sei oder sich von ihrer Nähe einen Vorteil verspreche. "Ich habe das Gefühl, dass da immer eine Stimme in meinem Hinterkopf ist, die fragt: 'Will jemand etwas?'", verriet Mikey. Zeitgleich wolle sie aber nicht zu skeptisch sein und daran glauben, dass das Gegenüber einfach nur Nähe oder Freundschaft suche.

Bei manchen Menschen merke sie die Absichten jedoch sofort: "Und manchmal rieche ich es auch schon aus großer Entfernung." Abseits der neuen Aufmerksamkeit habe der Ruhm auch eine gewisse Einsamkeit mit sich gebracht, schilderte die Oscarpreisträgerin. Aufgrund dieser außergewöhnlichen Erfahrung bedeute ihr die Verbundenheit mit anderen Frauen aus der Branche umso mehr. Mittlerweile verspüre sie sogar einen starken Beschützerinstinkt gegenüber jüngeren Kolleginnen. "Wenn ich jüngere Schauspielerinnen sehe, sogar Menschen, die ich nicht kenne, habe ich einfach diesen Drang, mich zu melden und sie zu beschützen", erklärte Mikey. Und weiter: "Ruhm kann eine so einzigartige, seltsame Erfahrung sein ... Es ist schön, wenn man das Gefühl hat, dass es eine Art Zusammenhalt gibt, denn manchmal kann es sich ziemlich isolierend anfühlen."

Ausgelöst wurde dieser große Einschnitt in Mikeys Leben durch ihren Triumph bei der Oscarverleihung 2025. Für ihre Hauptrolle in "Anora" wurde sie damals als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Seitdem hat sich ihre Karriere weiterentwickelt: 2026 übernahm sie in Aaron Sorkins (65) Thriller "The Social Reckoning" die Rolle der jungen Facebook-Ingenieurin Frances Haugen. Auch wenn ihre persönlichen Kontakte inzwischen komplizierter geworden sind, möchte Mikey beruflich weiterhin mutige Entscheidungen treffen. "Ich möchte als Schauspielerin weiterhin Risiken eingehen, interessante Dinge machen und mich kreativ weiterentwickeln", betonte sie. Und während die nächste Ehrung bereits anstand, hatte Mikey für ihren Oscar längst einen ganz persönlichen Ehrenplatz gefunden - und das an einem recht ungewöhnlichen Ort.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mikey Madison bei der Vanity-Fair-Oscar-Party 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images UK-Gala zu "The Social Reckoning" in London mit Aaron Sorkin, Mikey Madison und Jeremy Allen White

Anzeige Anzeige