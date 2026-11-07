Nach Festnahme: Thomas Markle gegen Kaution freigelassen

Nach seiner Freilassung gegen Kaution hat Thomas Markle Sr. (82) erneut in einer Pflegeeinrichtung in Lakeland im US-Bundesstaat Florida Quartier bezogen. Der Vater von Herzogin Meghan (45) war nach der Festnahme durch das FBI einem Bundesgericht in Tampa vorgeführt worden, da die Ermittlungsbehörden ihm den Besitz von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs zur Last legen. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine langjährige Haftstrafe von bis zu zwanzig Jahren. Laut Page Six steht das gesamte Anwesen seit seiner Rückkehr unter verschärfter Beobachtung. Der Beschuldigte selbst hat sich seit seiner Einweisung öffentlich nicht mehr zu Wort gemeldet. An die Entlassung auf Kaution sind strenge Auflagen wie elektronische Überwachung und ein striktes Kontaktverbot zu Minderjährigen geknüpft.

Der rechtliche Rahmen sieht neben dem Hausarrest vor, dass jegliche Nutzung internetfähiger Geräte untersagt ist. Zuständige Instanzen ordneten zudem medizinische und psychologische Gutachten an, um die Verhandlungsfähigkeit sowie den gesundheitlichen Zustand des 82-Jährigen zu prüfen. Ein offizielles Plädoyer steht noch aus, während die weiteren Verhandlungsschritte in Kalifornien vorbereitet werden. Die Vorwürfe stützen sich unter anderem auf Durchsuchungen von Lagerräumen im Raum Los Angeles durch das Justizministerium. Dort seien nach Aktenlage entsprechende Bildträger sichergestellt worden, auf denen der Beschuldigte nach Einschätzung der Ermittler auf Aufnahmen identifiziert worden sein soll. Die juristische Aufarbeitung erfordert angesichts der Schwere der Vorwürfe eine umfassende Prüfung aller Beweismittel.

Vor seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten Anfang 2026 lebte der Vater der Herzogin auf den Philippinen, nachdem er zuvor bereits in den USA gesundheitliche Rückschläge wie einen Schlaganfall erlitten hatte und später eine Beinamputation gefolgt war. Nach einer diagnostizierten Demenzerkrankung erfolgte die Unterbringung in einer auf diese Pflege spezialisierten Einrichtung. Der Fall war ins Rollen geraten, nachdem Familienmitglieder entsprechende Fundstücke gemeldet hatten, was der Beschuldigte seinerzeit vehement abstritt. Herzogin Meghan betonte in diesem Zusammenhang, bereits in der Vergangenheit mit Hinweisen auf problematische Verhaltensweisen konfrontiert worden zu sein, was die familiäre Distanz begründe. Von offizieller Seite des Herzogenpaares gibt es zu den aktuellen Ermittlungen bislang keine Stellungnahme.

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Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan

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ActionPress Thomas Markle Sr. im Januar 2020

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