Geleakte Akten dokumentieren Vorwürfe gegen Thomas Markle

Neu entsiegelte Gerichtsakten erheben schwere Vorwürfe gegen Herzogin Meghans (45) Vater Thomas Markle Sr. (82). Laut einer am Freitag eingereichten Strafanzeige, über die Page Six berichtet, hat das FBI insgesamt 78 Gegenstände sichergestellt. Darauf soll sich mutmaßlich kinderpornografisches Material befinden. Gefunden wurden diese demnach in zwei Lagerräumen im Großraum Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien, die Thomas Sr. seit Jahren gemietet haben soll. Besonders schwer wiegt ein weiterer Vorwurf: Auf einigen der Aufnahmen soll Thomas Sr. selbst mit minderjährigen beziehungsweise vorpubertären Mädchen zu sehen sein. Die FBI-Ermittler geben an, ihn mithilfe mehrerer Menschen identifiziert zu haben, die ihn bereits seit den 1970er-Jahren kennen. Am Freitag nahmen Bundesbeamte ihn in der Senioreneinrichtung Maravida Senior Living in Lakeland im US-Bundesstaat Florida fest. Gerichtlich bewiesen sind die Vorwürfe bislang nicht. Für den 82-Jährigen gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung.

Den Unterlagen zufolge waren die beiden Lagerräume seit fast 20 Jahren auf Thomas Sr. registriert. Noch im vergangenen Monat sollen dafür automatische Zahlungen eingegangen sein. Die US-Behörden werfen ihm vor, Kinder gezielt missbraucht und entsprechendes Material besessen zu haben. Die Justiz kündigte an, den Fall mit aller Härte zu verfolgen. Seine erste Anhörung vor dem zuständigen Bundesgericht in Tampa war für Freitag um 13:30 Uhr Ortszeit angesetzt. Im Oktober hatte sein Sohn Thomas Markle Jr. (60) behauptet, im früheren Haus seines Vaters auf den Philippinen Hunderte oder sogar Tausende belastende Bilder entdeckt zu haben. Diese habe er den Behörden übergeben. Thomas Sr. wies die Anschuldigungen entschieden zurück. Sie seien "kranke Lügen". Thomas Jr. gilt nicht als Verdächtiger. Die Ermittler wollen aber prüfen, ob er in mögliche Taten verwickelt war.

Meghans entfremdeter Vater hatte bis Mai noch auf den Philippinen gelebt. Seine Tochter Samantha Markle (61) erklärte, er sei wegen einer fortlaufenden medizinischen Behandlung in die USA zurückgekehrt. Berichten zufolge wohnte er zuletzt aufgrund von Demenzproblemen in der Senioreneinrichtung in Florida, in der er nun festgenommen wurde. Innerhalb der Familie hatten die Vorwürfe schon vor der Festnahme zu unterschiedlichen Reaktionen geführt. Samantha warf ihrem Bruder Thomas Jr. vor, sich mit seinen Behauptungen am gemeinsamen Vater rächen zu wollen. Herzogin Meghan erklärte nach dem Bekanntwerden der ersten Vorwürfe hingegen, sie sei "zutiefst erschüttert". Zur aktuellen Festnahme wollte sie "keinen Kommentar" abgeben.

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Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan

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MediaPunch Thomas Markle Jr. vor einem Promi-Boxkampf gegen Henry 'Nacho' Laun in Philadelphia, 2019

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