"Love Fool"-Stars Laura und Artur erstmals Eltern geworden

Laura und Artur sind jetzt Mama und Papa! Die beiden Love Fool-Stars sind zum ersten Mal Eltern geworden. Ihr kleiner Sohn ist auf der Welt. Das hat das Paar jetzt in einem gemeinsamen Instagram-Beitrag verkündet. Dort zeigen die frischgebackenen Eltern, wie sehr sie sich über den Familienzuwachs freuen. Das geteilte Bild fängt einen zutiefst intimen Augenblick ein: Die winzige Hand des Babys liegt geborgen in den Händen der frischgebackenen Eltern. Auch in den Zeilen darunter zeigen sich Laura und Artur überwältigt von ihren Gefühlen. Sie nehmen ihre Community mit auf diese emotionale Reise und richten rührende, liebevolle Worte an ihren neugeborenen Sohn. "Und plötzlich bist du da. Unser kleines Wunder, auf das wir so lange gewartet haben", begrüßen die beiden ihren Sohn. Damit ist das Elternglück für die Realitystars nun perfekt, nachdem sie die vergangenen Monate gespannt auf die Ankunft ihres Babys gewartet hatten.

In dem Post spricht Laura auch offen über die schwierigen Momente rund um die Geburt. "All die Schmerzen, all die Ängste, all die Sorgen und die Momente, in denen ich nicht mehr konnte. Für dich hat sich jede einzelne Sekunde gelohnt. Wenn ich dich jetzt anschaue, weiß ich, dass ich es für nichts auf der Welt anders haben wollen würde", schreibt die frischgebackene Mutter. Die beiden beschreiben außerdem, welche neuen Gefühle sie seit der Geburt erleben: "Du hast uns zu Mama und Papa gemacht und ein Gefühl in uns ausgelöst, das wir vorher nicht kannten. Mein Herz war noch nie so voll mit Liebe." Zum Schluss heißt es: "Willkommen auf der Welt, unser kleiner Junge. Wir lieben dich mehr, als Worte jemals beschreiben könnten." Innerhalb kürzester Zeit sammelten sich unter dem Beitrag unzählige liebe Worte und Gratulationen der Fans. Neben der treuen Community ließ es sich auch Reality-Kollegin Bella He nicht nehmen, das frischgebackene Elternpaar herzlich zu seinem neuen Lebensglück zu beglückwünschen: "Herzlichen Glückwunsch". Fans wünschen den beiden unter anderem "eine wunderschöne Kennenlernzeit" und schreiben: "Nur Liebe für euch".

Ihre Schwangerschaft hatten Laura und Artur im Mai 2026 öffentlich gemacht. Seitdem haben ihre Follower die beiden durch die aufregende Zeit begleitet. Erst vor rund vier Wochen erreichten die ehemaligen "Love Fool"-Kandidaten einen weiteren wichtigen Meilenstein: Sie gaben sich das Jawort. Bereits auf den offiziellen Hochzeitsbildern präsentierten Laura und Artur ihre funkelnden Eheringe. Die Braut, die damals bereits kurz vor der Entbindung stand, betonte ihre runden Kurven in einem figurbetonten Hochzeitskleid. Für das Paar gingen damit innerhalb weniger Monate Schlag auf Schlag gleich zwei Träume in Erfüllung: Erst gaben sie sich das Jawort, und nur wenig später machte die Geburt ihres ersten Babys das Familienglück perfekt. Für das frisch verheiratete Paar beginnt mit der Ankunft des kleinen Jungen jetzt das Familienleben zu dritt. Wie der Name ihres Sohnes lautet, haben Laura und Artur in ihrem Beitrag bisher nicht verraten.

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Instagram / lxuralotta "Love Fool"-Laura und Artur, Juni 2026

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Instagram / lxuralotta Laura und Artur, ehemalige "Love Fool"-Kandidaten, begrüßen ihr erstes Kind

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