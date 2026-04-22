Vor Ehe: Kareena Kapoor leugnet Affären-Gerüchte mit Saif

Kareena Kapoor (45) hat in einer Talkshow klargestellt, dass sie keine Affäre mit ihrem heutigen Ehemann Saif Ali Khan (55) hatte, bevor dessen erste Ehe geschieden war. In der Abschlussfolge von "Koffee With Karan" Staffel sechs war sie von Gastgeber Karan Johar gefragt worden, ob sie Kontakt zu Saifs Ex-Frau Amrita Singh halte. "Nein, aber ich habe höchsten Respekt und große Zuneigung für sie...wir haben uns nie getroffen. Ich habe Saif auch viele Jahre nach seiner Scheidung kennengelernt, also war es auf niemandes Zeit - er war eindeutig Single", erklärte Kareena in der Sendung.

Die Schauspielerin betonte damit, dass ihre Beziehung zu Saif zu keinem Zeitpunkt eine Überschneidung mit seiner Vergangenheit hatte. Zu einem persönlichen Austausch mit Amrita sei es bis heute nicht gekommen - aber Kareena machte deutlich, dass dies nicht auf Feindseligkeit beruhe, sondern schlicht darauf, dass es nie einen Anlass dazu gab. Saif und Amrita hatten zwei gemeinsame Kinder, Sara Ali Khan (30) und Ibrahim Ali Khan (25), bevor ihre Ehe im Jahr 2004 endete.

Bereits bei ihrer allerersten Begegnung soll Saif von Kareena beeindruckt gewesen sein - diese fand statt, als Kareena noch ein Kind war und ihr späterer Ehemann in Mumbai in einem Studio drehte. Vor rund neun Monaten machte ein altes Video von Saif in den sozialen Medien zu diesem Thema die Runde. In dem Clip, der unter anderem auf Reddit kursierte, erzählte Saif von seinem allerersten Treffen mit Kareena am Filmistan Studio. "Ich war mitten in den Dreharbeiten, als ich ein hübsches kleines Mädchen bemerkte, das allein draußen an der Wand saß und zu mir herüberschaute", sagte er. Als er erfuhr, dass es Kareena war, legte er nach: "Ich fand sie wunderschön. Ich glaube, seit diesem Moment hat sie mir gefallen." Genau das brachte viele Nutzer auf die Palme: Unter dem Beitrag fielen Worte wie "gruselig".

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Getty Images Saif Ali Khan und Kareena Kapoor Khan bei der Feier zum 100. Geburtstag von Raj Kapoor in Mumbai, Dezember 2024

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Getty Images Ibrahim Ali Khan und Sara Ali Khan, Juli 2024

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IMAGO / ZUMA Press Wire Saif Ali Khan und Kareena Kapoor, Mai 2018