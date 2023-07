Bryan Adams überrascht: Fan stürmt Bühne und singt Kult-Hit!

Und schon wird der nächste Promi von einem Fan attackiert! In den vergangenen Wochen scheint es glatt ein Trend geworden zu sein, Künstler auf der Bühne anzugreifen. Unter anderem war Bebe Rexha (33) mit einem Handy beworfen worden – Harry Styles (29) hingegen hatte in Österreich einen Gegenstand ins Auge bekommen. Nun gehört auch Bryan Adams (63) zu den Opfern: Doch statt eines Objekts wurde der Kultmusiker von einem Flitzer überrascht!

Auf TikTok kursiert aktuell ein Video, das den Sänger während seines Konzerts in Salt Lake City zeigt. Als Bryan die ersten Töne seines Hits "Summer Of '69" anspielt, springt auf einmal ein Mann auf die Bühne, reißt das Mikro an sich und singt den Song weiter. Nach nur wenigen Sekunden wird der Störenfried von Sicherheitsleuten weggetragen – und Bryan? Der schaut verwirrt in die Menge und spielt anschließend ganz lässig weiter.

Via Twitter meldete sich der Kanadier nach dem Vorfall ebenfalls zu Wort – und kommentierte die Unterbrechung seines Konzerts knapp mit: "Die Bühne zu crashen wird nicht empfohlen!" Seine Bewunderer feiern den 63-Jährigen für seine entspannte Reaktion. "Cool. Nichts anmerken lassen, kein Rumgeheule, einfach weitermachen. Das ist Rock!", schrieb ein User im Netz.

Anzeige

@.aliciajo/POP NATION/TMX/MEGA Bryan Adams und ein Fan, Juli 2023

Anzeige

@.aliciajo/POP NATION/TMX/MEGA Bryan Adams und ein Fan, Juli 2023

Anzeige

Getty Images Bryan Adams, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de