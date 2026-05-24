Mandy Moore enthüllt peinliche Details über Antrag ihres Ex

In einem Podcast-Gespräch hat Mandy Moore (42) jetzt pikante Details über die Verlobung mit ihrem Ex-Mann Ryan Adams ausgeplaudert – und dabei einen deutlichen Vergleich mit ihrer heutigen Ehe gezogen. Die Sängerin und Schauspielerin sprach in der aktuellen Folge des Podcasts "That Was Us" offen darüber, wie ihr jetziger Ehemann Taylor Goldsmith (40) vor der Verlobung ganz klassisch ihren Vater um ihre Hand bat. Eine Geste, die ihr Ex Ryan Adams damals offenbar schlicht ausgelassen hatte. "Ich war schon einmal verlobt gewesen, aber dieser Mann hatte meinen Vater nicht um meine Hand gebeten", verriet Mandy ganz offen.

Ihr Vater sei von Taylors traditionellem Schritt sehr bewegt gewesen und habe die Geste sehr geschätzt, so Mandy weiter im Podcast. Dabei habe er gar nicht damit gerechnet und spontan geantwortet: "Oh mein Gott, du musst mich nicht um Erlaubnis fragen." Die Reaktion ihres Vaters beschrieb Mandy mit den Worten: "Er war total gerührt." Die Gegenüberstellung der beiden Anträge macht dabei deutlich, wie unterschiedlich die Erfahrungen für die ganze Familie gewesen sein müssen.

Mandy und Ryan Adams waren von 2009 bis 2016 miteinander verheiratet. Nach der Trennung erhob die Schauspielerin gemeinsam mit weiteren Frauen schwere Vorwürfe gegen den Musiker und bezeichnete die Beziehung in früheren Interviews als "ungesund" und sprach unter anderem von manipulativem Verhalten. Seit 2018 ist Mandy mit Taylor Goldsmith verheiratet, den sie nach eigenen Aussagen als ganz andersartigen Partner erlebt. Gemeinsam haben die beiden zwei Söhne.

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Getty Images Mandy Moore bei den Peabody Awards, 2025

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Getty Images Taylor Goldsmith und Mandy Moore, Schauspieler

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Getty Images Ryan Adams auf einer Party in NYC im Mai 2006