Daniel Radcliffe findet sein "Harry Potter"-Casting peinlich

Daniel Radcliffe (36) sorgt bei einem Auftritt in der US-Talkshow "The View" für einen ganz besonderen Fremdschäm-Moment – für sich selbst. Der frühere Harry Potter-Star ist eigentlich da, um über seine neue NBC-Comedy "The Fall and Rise of Reggie Dinkins" zu sprechen, als Moderatorin Sunny Hostin plötzlich ein uraltes Vorsprechen aus "Harry Potter"-Zeiten von ihm einspielen lässt. Während der Clip läuft, verfolgt das Publikum Daniels Reaktion in einem Split-Screen – und ist alles andere als begeistert. Der heute 36-Jährige schüttelt den Kopf, formt stumm die Worte "das ist schlecht" mit seinen Lippen und lehnt sich schließlich zur Seite, während er sichtlich zusammenzuckt.

Die Zuschauer im Studio finden die Szene allerdings alles andere als peinlich. Nach dem Ende des Clips brandet Applaus auf, Sunny schwärmt: "Das ist so gut!" Daniel bleibt bei seiner selbstkritischen Haltung und entgegnet: "Ich sehe das anders, aber vielen Dank." Er könne heute immerhin sagen: "Heute kann ich das anschauen und mir denken: 'Es ist süß'." Kollegin Whoopi Goldberg (70) nutzt den Moment, um den Schauspieler in Schutz zu nehmen. Die Moderatorin lobt im Gespräch, er habe die Rolle über die Jahre weiterentwickelt und genau das sei das Schöne: "Du hast dich entwickelt. Du bist von dem ausgegangen, was du da gemacht hast – und das ist, egal was du denkst, wirklich gut, deshalb hast du den Job bekommen." Später erzählt Daniel, wie er reagieren würde, wenn sein zweijähriger Sohn, den er zusammen mit Schauspielerin Erin Darke (41) großzieht, selbst in die Schauspielerei einsteigen wollte.

Darauf gibt der Brite eine klare Antwort. Er würde es vorziehen, wenn sein Sohn keinen Beruf wählt, in dem sich so viel um Applaus und Rollen dreht. Privat halten Daniel und Erin ihr Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Der Schauspieler betonte in letzter Zeit mehrfach, wie wichtig ihm ein möglichst normales Aufwachsen für seinen Sohn ist. Auch deshalb blickt er entspannt auf die neue "Harry Potter"-Serie, die den Zaubererstoff mit einer frischen Besetzung fortführt. Für Daniel passt das gut zu seinem Vatersein: Er findet die Vorstellung angenehm, dass sein Kind später eine Version der Geschichte sehen kann, in der er selbst nicht auftaucht. Dass er dennoch seit Jahren immer wieder mit seiner berühmtesten Rolle assoziiert wird, nimmt der Brite gelassen – und zeigt in Momenten wie bei "The View", dass er über seine Anfänge auch schmunzeln kann.

ActionPress Daniel Radcliffe in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

Getty Images Daniel Radcliffe bei der Premiere von "Just in Time" im Circle in the Square Theatre in New York, 23. April 2025.

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe, 2024