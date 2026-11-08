Darum sorgt sich Jamie Campbell Bower um seine Ork-Kollegen

Jamie Campbell Bower (37) bekommt es in der dritten Staffel von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" mit Orks zu tun. In der Amazon-Prime-Video-Serie verkörpert der Schauspieler den Elben Celeborn. Bei den Dreharbeiten galt seine Aufmerksamkeit jedoch nicht nur seiner Rolle, sondern auch den Darstellern, die unter den aufwendigen Ork-Masken steckten. Wie Jamie jetzt im Gespräch mit dem Magazin SFX erzählte, fragte er die Schauspieler regelmäßig, wie es ihnen gehe. Der Grund dafür ist seine eigene Erfahrung: Für seine Rolle als Bösewicht Vecna in Stranger Things ließ er sich selbst stundenlang verwandeln. "Was die praktischen Make-up-Effekte angeht, kann ich sehr mit diesen Menschen mitfühlen, da ich selbst schwere Prothesen getragen habe. Ich vergewissere mich immer, dass es ihnen gut geht, weil ich weiß, wie sich das anfühlt", erklärte er dem Magazin.

Wie kräftezehrend die Arbeit unter einer Maske sein kann, weiß Jamie also aus erster Hand. Prothetikexperte Barrie Gower berichtete gegenüber People, dass die Vorbereitungen für die "Stranger Things"-Drehtage teilweise schon um ein oder zwei Uhr nachts begannen. Erst gegen acht oder neun Uhr war Jamie dann bereit für die Kamera. Nach einem zehn- bis zwölfstündigen Drehtag dauerte es am Abend noch einmal rund zwei Stunden, sämtliche Vecna-Prothesen wieder zu entfernen. Vecnas Look veränderte sich in der fünften und finalen Staffel der Serie. Seine Figur erhielt eine schlankere Taille und längere Ranken an Kopf und Schulter. Zudem waren die Spuren früherer Verletzungen deutlich zu erkennen. Nichtsdestotrotz musste Jamie auch in der finalen Staffel Prothesen tragen. Gerade deshalb kümmert er sich nun besonders um die Ork-Darsteller.

Neben seiner Fürsorge für die Kollegen zeigte sich Jamie auch völlig hingerissen von den aufwendigen Kulissen am Set. "Das hier zu machen, ist, als würde man in seine ganz eigene Fantasie eintauchen. Es ist unglaublich", schwärmte er gegenüber SFX über die Dreharbeiten. Besonders angetan hat es ihm der sogenannte Moonlit Glade, der in der ersten Folge zu sehen ist. In der riesigen Studiokulisse standen echte, lebende Bäume. Laut dem Schauspieler entstand dort nach einer Woche sogar ein eigenes Ökosystem. Zudem habe der gesamte Raum als Spielfläche für die Szenen genutzt werden können. Die Mitarbeit an der Tolkien-Verfilmung ist für ihn aber nicht nur ein großes Fantasyerlebnis, sondern auch mit Verantwortung verbunden. Jamie beschreibt die Welt des Autors als magisch, ehrlich, rein und liebevoll. Gerade die literarische Vorlage macht für ihn den entscheidenden Unterschied zu anderen Produktionen aus.

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Imago Jamie Campbell Bower bei der UK-Premiere von "Stranger Things" Staffel 5 in London

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Amazon MGM Studios Celeborn (Jamie Campbell Bower) in "Die Ringe der Macht"

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