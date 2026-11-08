Verlobung sorgt für Ärger: Katja Burkards Kinder waren sauer

Katja Burkard (61) hat jetzt eine überraschende Anekdote über ihre Verlobung ausgeplaudert: Ihre Töchter waren alles andere als begeistert, als sie von dem Antrag erfuhren. In der RTL-Radio-Talkshow "Herr Llambi lädt ein" erzählte die Moderatorin Gastgeber Joachim Llambi (62), warum der Nachwuchs zunächst verärgert reagierte. Ihr heutiger Ehemann Hans Mahr (77) hatte die Mädchen nämlich nicht in seine Pläne eingeweiht. Den Heiratsantrag machte er Katja während eines gemeinsamen Urlaubs. Die Kinder erfuhren allerdings erst nach der Rückkehr von der Verlobung – und waren davon alles andere als begeistert. "Als wir dann nach Hause kamen und den Kindern das erzählt haben, waren die stinksauer, weil sie haben gesagt, er hätte ja eigentlich auch bei ihnen um meine Hand anhalten müssen", erinnerte sich Katja in der Sendung.

Aus Sicht der Töchter hätte Hans sich nicht allein das Einverständnis ihrer Mutter einholen dürfen. Auch sie hätten vor dem Antrag gefragt werden wollen, ob sie mit der Hochzeit einverstanden seien. Für Katja war der Antrag nach all den gemeinsamen Jahren ein ganz besonderer Moment, der ihr bis heute in Erinnerung geblieben ist. Hans hatte sich dafür etwas Besonderes einfallen lassen: Wie die Moderatorin erzählte, hatte er den Verlobungsring sogar selbst entworfen. Der Moment des Kniefalls verlief allerdings etwas anders, als man es aus Liebesfilmen kennt. Bevor er die entscheidende Frage stellte, wollte Hans offenbar erst einmal sichergehen, dass mit seiner Liebsten alles in Ordnung sei. Er habe wohl vermutet, dass sie Schwierigkeiten beim Aufstehen habe. "Und dann hat er mich gefragt, ob ich denn wohl nicht wieder hochkomme", schilderte Katja die kuriose Situation lachend.

Katja und Hans sind bereits seit 1998 ein Paar. Nach 28 Jahren Beziehung ohne Trauschein gaben sie sich am 30. August 2025 schließlich das Jawort. Geheiratet wurde im kleinen Kreis vor der Himmelreichkapelle am Pogusch in Österreich. Trotz ihrer anfänglichen Enttäuschung über die Verlobung waren auch die Kinder ein wichtiger Teil der Zeremonie. Alle vier übernahmen die Rolle der Trauzeugen und richteten zudem persönliche Worte an das Brautpaar. Außerdem hatten sie sich lustige Spiele für die frisch Vermählten ausgedacht. Zum ersten Hochzeitstag in diesem Sommer blickte die Moderatorin auf Instagram auf den besonderen Tag zurück. Sie teilte drei Fotos von der Trauung und zeigte sich in ihrem Beitrag sehr dankbar für ihren Ehemann und ihre Kinder.

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Getty Images Katja Burkard und Hans Mahr im Juli 2024

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Getty Images Hans Mahr und Katja Burkard, August 2021

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