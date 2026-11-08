Oliver Hudsons Sohn zieht wegen Unistress die Reißleine

Oliver Hudsons (50) 19-jähriger Sohn Wilder legt nun eine Pause vom College ein: Sein zweites Semester an der University of Colorado Boulder wird er verschieben und stattdessen zunächst wieder bei seinen Eltern einziehen. Wie der Schauspieler jetzt im Podcast "Sibling Revelry", den er gemeinsam mit seiner Schwester Kate Hudson (47) moderiert, erzählte, verlief Wilders Start an der Universität alles andere als reibungslos. Der Student habe stark unter Stress gelitten, sich auf dem Campus zeitweise depressiv gefühlt und zunehmend den Eindruck gehabt, nicht mehr dazuzugehören. Gemeinsam mit seinem Vater habe er deshalb beschlossen, erst einmal einen anderen Weg einzuschlagen. "Er hatte einfach das Gefühl, dass er das Erwachsenenleben kennenlernen müsse, und das College wird immer noch auf ihn warten, also haben wir lange Gespräche geführt", erklärte Oliver.

Dabei machte Oliver deutlich, dass ihm das Wohlbefinden seines Sohnes wichtiger sei als ein möglichst geradliniger Bildungsweg. "Er stand unter enormem Stress. Und mit 19 möchte ich das nicht für ihn. Stress ist tödlich. Mir wäre lieber, du würdest eine verdammte Packung Zigaretten rauchen, als gestresst zu sein." Eine Rückkehr an die Universität sei für Wilder aber durchaus denkbar. "Der Plan war, dass er das zweite Semester seines ersten Studienjahrs aufschiebt. Er möchte nach Hause kommen und sich im Leben ausprobieren", verriet der Schauspieler und ergänzte: "Das bedeutet natürlich, dass er weiterhin zu Hause wohnen wird, aber er wird sich einen Job suchen." Während seiner Auszeit möchte Wilder nun unter anderem an Castings teilnehmen und an einem örtlichen Community College einen Drehbuchkurs belegen. Erste Erfahrungen vor der Kamera sammelte er bereits gemeinsam mit seinem Vater und Alicia Silverstone (50) im Netflixfilm "A Merry Little Ex-Mas".

Erst Ende August 2026 hatten Oliver und seine Frau Erinn Bartlett (53) ihren ältesten Sohn für sein erstes Studienjahr nach Boulder begleitet. Auch für die Eltern war der Abschied damals ein emotionaler Moment. Wie Erinn anschließend auf Instagram verriet, flossen beim Auszug reichlich Tränen. Gleichzeitig konnte sie ihren Stolz auf Wilder kaum verbergen: "Dieser kleine Kerl ist gestern 19 geworden, und wir haben ihn letzte Woche am College einquartiert", schrieb sie damals. "Ich könnte dich nicht mehr lieben und zähle die Tage, bis ich dich wieder umarmen und nerven kann." Wie es für Wilder nach seiner Collegepause weitergeht, wird sich zeigen.

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Instagram / erinnhudson226 Erinn Barlett und Oliver Hudson mit Sohn Wilder in seinem Zimmer des Studentenwohnheims.

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Getty Images Oliver Hudson, Schauspieler

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