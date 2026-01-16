Golden Globes: Ehrenpreis fürs Lebenswerk für Helen Mirren

Dame Helen Mirren (80) wurde bei den diesjährigen Golden Globes mit dem prestigeträchtigen Cecil B. DeMille Award ausgezeichnet. Ihr unverkennbarer Beitrag zu Film, Fernsehen und Theater prägte die letzten sechs Jahrzehnte wie kaum ein anderer und führte zu zahlreichen Ehrungen, darunter ein Oscar, mehrere Emmys, SAG Awards sowie ein Tony Award. Während ihrer Dankesrede bei der Verleihung am 8. Januar erinnerte sich die 80-jährige Britin humorvoll an die Unterstützung, die sie seit Beginn ihrer Karriere von der Hollywood Foreign Press Association erfahren habe. "Ich war irgendwann stolze Besitzerin von zwei großen goldenen Kugeln, die mir sehr geholfen haben", witzelte sie mit Blick auf ihre Auszeichnungen. Helen würdigte zudem die zahlreichen Wegbegleiter ihrer Karriere, darunter Will Smith (57) und Al Pacino (85).

Schon früh glänzte Helen als Theaterschauspielerin, unter anderem in der Rolle der Cleopatra beim National Youth Theatre, die ihr schließlich den Weg zur Royal Shakespeare Company öffnete. In den 1980er-Jahren war sie vor allem durch Filme wie Excalibur und The Mosquito Coast bekannt. Im Fernsehen schrieb sie mit der Hauptrolle der DCI Jane Tennison in der Krimiserie Prime Suspect Geschichte. Ihr größter Erfolg auf der Leinwand bleibt jedoch ihre Verkörperung von Königin Elizabeth II. in "The Queen", die ihr einen Oscar einbrachte. Zudem bewies sie auch abseits der Schauspielerei Stil und Charme, etwa als Werbegesicht von L'Oréal Paris.

Privat ist Helen seit 1997 mit Regisseur Taylor Hackford verheiratet. Die beiden fanden nach zehn Jahren Partnerschaft den Weg vor den Traualtar, wie sie einst scherzhaft erklärte, "weil wir merkten, dass wir für immer zusammenbleiben". Trotz ihres Alters denkt die Schauspielerin nicht ans Aufhören: Jüngst begeisterte sie in der Serie "1923" und ist weiterhin ein gefragter Weltstar. Besonders dankbar ist sie für die Anerkennung, die ihr als internationaler Künstlerin in Hollywood zuteilwurde. "Das ist eine große Großzügigkeit", sagte sie auf dem roten Teppich, bevor sie ihren besonderen Abend im Kreise der Hollywood-Elite genoss.

Getty Images Helen Mirren, Scauspielerin

AEDT Helen Mirren auf der Berlinale 2024

Getty Images Helen Mirren, Schauspielerin