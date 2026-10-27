Anti-TikTok-Star Helen Mirren spricht tagelang mit niemandem

Seit Jahrzehnten steht Helen Mirren (81) auf den roten Teppichen dieser Welt – doch privat sieht ihr Leben offenbar nicht so pompös aus. In einem Interview mit AARP hat die Schauspielerin jetzt verraten, dass sie das Alleinsein sehr genießt. "Ich bin eigentlich kein sehr geselliger Mensch", gestand sie dort. Feierlichkeiten lehnt die Britin zwar nicht grundsätzlich ab, längere Phasen der Stille mag sie aber mindestens genauso. "Ich mag gelegentlich eine Party, aber ich kann problemlos tagelang auskommen, ohne mit Menschen zu sprechen", schilderte sie. Auch von der digitalen Welt scheint die Oscarpreisträgerin Abstand zu nehmen. So brachte sie ihre Haltung scherzhaft auf den Punkt: "Ich bin der Anti-TikTok-Mensch."

Warum Helen ihre eigene Gesellschaft so genießt, erklärte sie im Interview. Einen Teil davon führt sie auf die Anforderungen ihrer langen Karriere zurück. Viele Reisen und Stunden in Hotelzimmern sowie lange Drehtage an Filmsets hätten ihr reichlich Gelegenheit gegeben, sich an das Alleinsein zu gewöhnen. Sie sei "vollkommen glücklich" mit ihrer eigenen Gesellschaft, betonte sie im Gespräch. Premieren, Interviews und öffentliche Veranstaltungen gehören zwar fest zu ihrem Beruf und bringen dementsprechend viele Begegnungen mit sich. Privat versucht die Britin, das jedoch auszugleichen. Statt sich von Termin zu Termin zu hangeln, zieht sie sich lieber zurück – und das ohne jedes schlechte Gewissen.

Komplett allein ist Helen allerdings nicht: Seit 1997 ist sie mit dem Regisseur Taylor Hackford verheiratet. Ihre stillen Auszeiten verbringt sie je nach Situation entweder für sich oder zusammen mit ihrem Mann. Zu ihren bekanntesten Rollen zählt die von Queen Elizabeth II. (†96) in "Die Queen". Für diese schauspielerische Leistung wurde sie mit einem Oscar ausgezeichnet. Des Weiteren war die Darstellerin unter anderem in "Gosford Park" und "The Long Good Friday" zu sehen. Auch in der Serie "1923" stand sie vor der Kamera. Doch nicht nur mit dem Alleinsein, sondern auch mit dem Älterwerden geht Helen erstaunlich gelassen um. Gegenüber Radio Times hatte sie erklärt, die Bewunderung jüngerer Kolleginnen sei für sie "seltsam".

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Getty Images Helen Mirren bei der Eröffnungszeremonie von "Jeanne du Barry" in Cannes

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Getty Images Taylor Hackford und Helen Mirren in Cannes, Frankreich, Juli 2007

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Getty Images Schauspielerin Helen Mirren im Mai 2025 in Cannes