Nach Sophias Abreise: Caro Daur besucht Alexander Zverev

Deutschlands Social-Media-Star Caro Daur (30) und Tennis-Profi Alexander Zverev (28) sorgen derzeit in Sydney für Gesprächsstoff: Die beiden wurden bei einem entspannten Spaziergang rund um die United-Cup-Anlage in der australischen Metropole abgelichtet – lachend, dicht nebeneinander, sie in knappen Jeans-Shorts mit Drink in der Hand, er im Sportoutfit direkt vom Platz. Später tauchte Caro auf der Tribüne auf, wo sie den Sportler während eines Matches anfeuerte. Auffällig: Von Alexanders Partnerin Sophia Thomalla (36) fehlt auf den Bildern, die Bild vorliegen, jede Spur.

Hinter den Bildern, die Nähe und Vertrautheit ausstrahlen, steckt jedoch ein simpler Grund: Sophia sei kurz nach Neujahr abgereist, um sich in Berlin um den gemeinsamen Dackelwelpen Mishka zu kümmern, der zuvor einige Wochen bei ihrer Mutter Simone Thomalla (60) untergekommen war. Von Liebeskrise keine Spur. Caro soll eng mit Alexanders Teamkollegin Eva Lys befreundet sein, zudem gilt sie als großer Tennis-Fan. Außerdem kennen sich Caro und Alexander beruflich, sie standen bereits gemeinsam für eine Werbeaktion einer Krypto-Plattform vor der Kamera.

Für Caro ist der Trip nach Australien damit nicht nur ein beruflich geprägter Stopp in ihrem vollgepackten Influencer-Alltag, sondern auch ein Wiedersehen mit Freunden. Die Influencerin, die auf Instagram Millionen Menschen begeistert, machte zuletzt mit ihrer Entscheidung, ihre Eizellen einfrieren zu lassen, auf sich aufmerksam. Dass die Geschäftsfrau dieses private Thema mit ihrer Community teilte, ist selten, denn sonst hält sie ihr Privatleben größtenteils unter Verschluss.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Caro Daur, Alexander Zverev

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev in Buenos Aires, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / simonethomalla Simone und Sophia Thomalla im Dezember 2025