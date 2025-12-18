Kinderwunsch: Caro Daur lässt sich ihre Eizellen einfrieren

Caro Daur (30) hat einen sehr persönlichen Schritt öffentlich gemacht: Die Unternehmerin lässt sich ihre Eizellen einfrieren und hat nun bereits die zweite Runde des Eingriffs hinter sich. Auf Instagram zeigte sich Caro im Krankenhausbett und schrieb zu einem Foto: "Hab es durch Egg-Freezing-Runde zwei geschafft." Damit machte die Influencerin, die in Hamburg aufgewachsen ist, ihren Kinderwunsch und ihre Vorsorgepläne erstmals vor Millionen Followern zum Thema. Ob Caro aktuell in einer Beziehung lebt, verriet sie nicht – ihr Liebesleben hält die Unternehmerin seit der Trennung von Podcaster Tommi Schmitt (36) im Dezember 2022 weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

In ihren Storys und Posts erklärte Caro, dass der Eingriff schmerzhaft sei und sie ursprünglich gar nicht vorhatte, darüber zu sprechen. Die erste Entnahme ihrer Eizellen hatte sie ganz für sich behalten: "Für mich war es eine persönliche Erfahrung", betonte sie. Nach der zweiten Runde habe sie jedoch gemerkt, wie wichtig es für sie sei, das Thema offen anzusprechen. Sie hoffe, mit ihren Einblicken anderen Frauen helfen zu können, informierte Entscheidungen zu treffen, und wolle das Gespräch über Egg-Freezing "normalisieren". Sie beschreibt die Methode als Chance, mehr Freiheit zu empfinden und den Lebensweg individueller planen zu können.

Bereits vor einigen Monaten hatte die Bloggerin in einem Interview mit dem Kurier offen über Selbstzweifel und den Druck im Social-Media-Business gesprochen. "Das ist nicht alles die Realität. Nicht alles ist perfekt. Man wacht nicht auf, ohne Augenringe und mit perfekten Haaren", erklärte sie damals. Besonders wichtig sei es ihr, ihren Followern zu zeigen, dass hinter den Hochglanzbildern oft ganz andere Geschichten stecken. "Ich hab viele für mich perfekte Menschen kennengelernt, die ebenfalls krasse Selbstzweifel haben. Jeder hat sein Päckchen zu tragen – auch ich", betonte Caro.

Getty Images Caro Daur, Influencerin

Getty Images Caro Daur, September 2025

Getty Images Caro Daur, Influencerin