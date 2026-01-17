Caro-Daur-Gerüchte: Alexander Zverev äußert sich deutlich

Alexander Zverev (28) sorgt in Melbourne für Wirbel: Kurz vor dem Start der Australian Open wird der Tennisstar mit Caroline Daur (30) gesichtet, während Sophia Thomalla (36) zeitgleich nach Deutschland zurückfliegt. Nachfragen zu möglichen Liebes-Turbulenzen bringen ihn schließlich auf die Palme. Bei einem Medientermin vor Ort reagiert Alexander scharf, als ein Reporter von Bild nachhakt: "Ich finde das gar nicht lustig. Ich bin hier, um Tennis zu spielen, den anderen Scheiß könnt ihr machen."

Doch damit nicht genug. Der Tennisprofi betont unmissverständlich, dass Privates privat bleiben soll: "Ich würde mich auf Fakten und nicht auf Gerüchte konzentrieren. Es ist nervig, wenn sich Leute die Wahrheit aus dem Arsch ziehen." Aus dem Umfeld heißt es laut dem Blatt, Sophia sei aus organisatorischen Gründen heimgeflogen, um sich um den gemeinsamen Hund zu kümmern. Caro wiederum wird als langjährige Freundin der beiden beschrieben. In Australien unterstützt die Influencerin zudem Tennisprofi Eva Lys, die ebenfalls bei den Australian Open aufschlägt.

Einen Grund, an Alexander und Sophias Liebe zu zweifeln, gibt es nicht: Zuletzt hatten der Sportler und die Moderatorin allen Grund, ihr Glück zu zeigen. Im Paradies auf den Malediven teilten Alexander und Sophia innige Momente mit ihren Fans. Verliebt schaukelnd über türkisblauem Wasser und beim gemeinsamen Lachen demonstrierten sie, wie viel Leichtigkeit ihre Beziehung ausmacht. Sophia verriet in der Doku "Zverev – Der Unvollendete": "Was wir auf jeden Fall teilen, ist unser Sinn für Humor. Wir lachen über dieselben dämlichen Dinge und wir haben auch beide einen sehr schwarzen Humor."

Getty Images Alexander Zverev, Australian Open 2025

Getty Images Caro Daur, Influencerin

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Pärchenurlaub