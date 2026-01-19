Caro Daur denkt über einen Umzug nach Australien nach

Caro Daur (30) sorgt mit einer Ansage am Rande der Australian Open für Aufsehen: Die Influencerin und Unternehmerin denkt über einen längeren Aufenthalt Down Under nach – vielleicht sogar über einen Umzug. In Melbourne, wo sie sich derzeit mindestens einen Monat aufhält, schwärmt Caro im Gespräch mit der Bild von Stadt, Vibe und Alltag. "Ich überlege, nach Australien zu ziehen. Ich bin jetzt mindestens einen Monat hier, und ehrlich gesagt gefällt mir Melbourne wirklich gut", sagt sie. Ihre Reise führt sie beruflich ans andere Ende der Welt, doch die Metropole hat es ihr offenbar besonders angetan.

Die Social-Media-Ikone, der auf Instagram rund 4,6 Millionen Menschen folgen, ist gewohnt viel unterwegs. Dass der Jetset-Lifestyle mit vielen Flügen einhergeht, ist ihr bewusst. Bereits 2019 erklärte Caro der Deutschen Presse-Agentur, sie versuche im Alltag gegenzusteuern: "Ich versuche dann natürlich an anderen Ecken so wenig wie möglich Auto zu fahren oder auch mal das Fahrrad zu nehmen", sagte sie. In Australien steht für die Influencerin derzeit vor allem Melbourne im Fokus. Von dort aus teilt sie Einblicke, besucht Events rund um das Tennisturnier und testet offenbar, wie sich ein längerer Aufenthalt anfühlt.

Privat scheint die gebürtige Deutsche, die durch ihren Stil und ihre Mode-Kooperationen bekannt wurde, gerne Neues auszuprobieren und mutige Entscheidungen zu treffen. Ein längerer Aufenthalt in Melbourne würde sicherlich die Weichen für spannende persönliche und berufliche Entwicklungen stellen. Die charmante Stadt an der australischen Südküste, die für ihre kulturelle Vielfalt und Lebensqualität bekannt ist, hat offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Fans können gespannt sein, ob Caro, die sich vor Kurzem ihre Eizellen einfrieren lassen hat, tatsächlich auf die andere Seite der Welt zieht, um dort ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Getty Images Caro Daur, Influencerin

Getty Images Caro Daur, September 2025

Getty Images Influencerin Caro Daur, Juni 2025