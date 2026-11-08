So düster wird das neue "Tribute von Panem"-Prequel

Fans von Die Tribute von Panem sollten sich auf schwere Kost gefasst machen: Mckenna Grace (20) hat verraten, dass das kommende Prequel "Sunrise on the Reaping" alles andere als leichte Unterhaltung wird. In der dystopischen Vorgeschichte übernimmt die Schauspielerin gleich eine Doppelrolle. Sie verkörpert den Distrikt-12-Tribut Maysilee Donner und zugleich deren Zwillingsschwester Merrilee. Gegenüber dem Magazin SFX verriet Mckenna nun, dass sich der Film in seiner düsteren Atmosphäre stark an der literarischen Vorlage orientiert. Der Roman stammt aus der Feder von Suzanne Collins und erschien 2025. Beschönigen will die Darstellerin dabei nichts: "Um es ganz klar zu sagen: Es ist ein sehr trostloses und unglaublich trauriges Buch, und der Film ist genauso." Damit stellte sie klar, dass sich die Zuschauer auf einen emotional aufwühlenden Kinofilm einstellen sollten. Wie bereits die Romanvorlage dürfte auch die Verfilmung mit ihrer düsteren Handlung und den traurigen Momenten ihrem Publikum einiges abverlangen.

Ganz ohne Hoffnungsschimmer soll das Prequel aber nicht auskommen. Laut Mckenna sieht Regisseur Francis Lawrence (56) in der Geschichte vor allem eine Aufforderung, auch in scheinbar ausweglosen Lagen Haltung zu zeigen. "Aber Francis hat viel darüber gesprochen, dass dieser Roman und der Film ein Aufruf zum Handeln sind", erzählte sie. Genau diese Botschaft wünscht sich auch die Schauspielerin für die Zuschauer: "Ich hoffe, dass die Menschen dadurch darüber sprechen, für ihre Überzeugungen einzustehen, selbst wenn man jung ist und sich in einer Situation befindet, die hoffnungslos erscheint." Besonders schätzt Mckenna an ihrer Rolle die kämpferische Art von Maysilee und deren Wut auf das Kapitol. Doch auch andere Seiten der Figur haben es ihr angetan: ihr scharfer Humor, ihre herzliche Art und ihr ausgeprägtes Gespür für Mode. Dass Maysilee zudem kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um die Outfits anderer geht, macht sie für die Schauspielerin umso interessanter. Gerade diese unterschiedlichen Facetten verleihen der Figur ihren besonderen Charakter.

Die Zusage für die Rolle löste bei Mckenna große Emotionen aus. Die Nachricht erreichte sie ausgerechnet während der Dreharbeiten zu einem anderen Projekt. Als sie den entscheidenden Anruf in ihrem Trailer entgegennahm, konnte sie ihre Gefühle nicht zurückhalten und brach vor Erleichterung in Tränen aus. Mit einer Zusage hatte sie nämlich nicht gerechnet. Ihre Begeisterung für Maysilee war schon zu Beginn der Dreharbeiten riesig. Die Figur stammt ebenso wie Katniss Everdeen aus Distrikt 12. Damit gehört sie zu genau jenem Teil der "Panem"-Welt, den viele Fans der Reihe besonders eng mit der Heldin verbinden. Katniss wurde in den ursprünglichen Verfilmungen von Jennifer Lawrence (36) gespielt, die mit der Rolle zu einem der größten Stars Hollywoods aufstieg. Mit "Sunrise on the Reaping" kehrt die Filmreihe nun in diesen Distrikt zurück, allerdings zu einer Zeit, lange bevor Katniss selbst in die Arena ziehen musste.

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Getty Images Mckenna Grace besucht das britische Fan-Screening von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" in London

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Getty Images Mckenna Grace bei "Elegance Is Authority: The Story, Style, And Power Of Panem" im Musée Rodin in Paris, 6. Oktober 2026

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