Kehrt "Deal or No Deal" mit Jörg Pilawa als Host zurück?

Die beliebte Gameshow "Deal or No Deal" könnte bald wieder im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Wie fernsehserien.de berichtet, wird bereits kommende Woche in Köln eine Pilotfolge einer möglichen Neuauflage produziert. Mit dabei ist kein Geringerer als Jörg Pilawa (60), Deutschlands bekanntester Quizmaster, der die Sendung moderieren soll. Da Pilawa seit Jahren eng mit Sat.1 zusammenarbeitet, gilt der Sender als wahrscheinlicher Heimathafen für das Reboot. Eine offizielle Bestätigung ließ Sat.1 bislang jedoch aus.

Auf Anfrage von fernsehserien.de gab sich der Sender einsilbig: "Wir pilotieren aktuell mehrere Shows für die Sat.1-Access und die Sat.1-Prime-Time. Welche Shows wir in Sat.1 ausstrahlen, werden wir rechtzeitig ankündigen." Ob und wann das Format also tatsächlich auf Sendung geht, ist damit noch offen. International ist "Deal or No Deal" zuletzt in Großbritannien, Spanien, Italien, Australien und den USA erfolgreich zurückgekehrt – das deutsche Fernsehen könnte nun nachziehen.

Die Geldkoffer-Show hat in Deutschland bereits eine lange Geschichte. Erstmals lief sie 2004 unter dem Namen "Der MillionenDeal" mit Linda de Mol (61) als Gastgeberin. Danach übernahm Guido Cantz (54) die Moderation und präsentierte das Format von 2005 bis 2008 – diese Version gilt bis heute als die bekannteste deutsche Variante. Nach einer mehrjährigen Pause meldete sich die Show 2014 zurück, damals moderiert von Wayne Carpendale (49), der zwei Staffeln lang durch das Spiel führte. In dieser letzten Version wurde das Konzept leicht verändert: Statt Koffern kamen Boxen zum Einsatz, und die Geldbeträge wurden nicht mehr von Models, sondern von anderen potenziellen Kandidaten geöffnet.

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ActionPress / Thomas Bartilla / Future Image Jörg Pilawa im April 2023

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Getty Images Guido Cantz im Oktober 2019 in Köln

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Imago Jörg Pilawa zu Gast bei "maischberger"