Das Warten auf Jörg Pilawas "Das 1%-Quiz" hat ein Ende

Jörg Pilawa (60) kehrt mit seiner beliebten Quizshow "Das 1%-Quiz" zurück auf die Bildschirme. Ab dem 13. November wird die Sendung immer donnerstags um 20:15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt. Die neue Staffel, bereits die vierte, verspricht erneut spannende Quizrunden, bei denen 100 Kandidatinnen und Kandidaten ihr Wissen unter Beweis stellen und die Chance auf bis zu 100.000 Euro haben. Besonderes Highlight des Staffelauftakts: Auch das Moderatorenpaar Anne Gesthuysen und Frank Plasberg (68) wird laut fernsehserien.de außer Konkurrenz mitraten.

Das Konzept des Formats basiert auf aufsteigenden Schwierigkeitsstufen, beginnend mit Fragen, die von 90 % der befragten Bevölkerung richtig beantwortet werden konnten, und sinkt in 5 %-Schritten weiter ab. Ursprünglich unter dem Titel "The 1% Club" im britischen Fernsehen gestartet, hat sich das Quiz inzwischen weltweit etabliert und wird hierzulande von BBC Studios Germany produziert. Für Sat.1 ist die Sendung ein verlässlicher Publikumsmagnet. Im vergangenen Jahr brachte sie es auf durchschnittlich 1,5 Millionen Zuschauer pro Folge und dabei besonders gute Werte in der jungen Zielgruppe.

Jörg Pilawa, der eine eigene Privatinsel besitzt, hat sich mit Quizshows eine eigene Komfortzone geschaffen. Der Moderator setzt vor der Kamera auf Ruhe, klare Regeln und freundliche Schlagfertigkeit, was viele Kandidatinnen und Kandidaten sichtbar entspannt. Wenn im Studio der Puls steigt, hält er die Balance zwischen Mitfiebern und Distanz – ein Markenzeichen, das er über Jahre kultiviert hat. Die beiden prominenten Gäste des Staffelauftakts, Anne Gesthuysen und Frank Plasberg, sind privat ein eingespieltes Ehepaar und treten gern gemeinsam auf. Zwischen sachlichem Schlagabtausch und liebevollen Spitzen kennen beide den feinen Ton vor Publikum – beste Voraussetzungen für einen unterhaltsamen Abend neben den 100 Quizteilnehmern im Ring.

Jörg Pilawa im Dezember 2022

Jörg Pilawa, Moderator

Frank Plasberg und seine Frau, Januar 2016