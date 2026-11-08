Vor zehn Jahren: Prinz Harry bestätigte Liebe zu Meghan

Heute vor genau zehn Jahren machte Prinz Harry (42) seine Liebe zu Meghan Markle (45) offiziell. Am 8. November 2016 bestätigte der Royal zum ersten Mal öffentlich, dass er mit der US-amerikanischen Schauspielerin zusammen ist. Dafür wählte er einen eher ungewöhnlichen Weg: Der Palast veröffentlichte überraschend eine offizielle Erklärung. Einen romantischen Hintergrund hatte das Ganze allerdings nicht. Harry wollte seine damalige Freundin vor den heftigen Angriffen und Belästigungen schützen, mit denen sie seit Bekanntwerden ihrer Romanze zu kämpfen hatte. In dem Statement machte der Prinz deutlich, wie sehr er sich um Meghans Sicherheit sorgte. Gleichzeitig räumte er ein, dass er sie nicht ausreichend schützen könne. Besonders eindringlich wurde die Mitteilung an einer Stelle: "Es ist kein Spiel – es geht um ihr Leben und um seines." Spätestens damit war klar, dass die Beziehung zwischen dem Prinzen und der Schauspielerin mehr als nur ein Gerücht war.

Harry ließ in der Erklärung auch erkennen, dass er das öffentliche Interesse an seinem Liebesleben durchaus verstehen könne. Ebenso sei ihm bewusst, dass sich viele Menschen für seine neue Partnerin begeisterten. Doch die Medien und zahlreiche Internetnutzer seien seiner Ansicht nach deutlich zu weit gegangen. Was Meghan damals durchmachen musste, wurde in dem Statement ziemlich konkret beschrieben: "Seine Freundin, Meghan Markle, war einer Welle von Beschimpfungen und Belästigungen ausgesetzt. Ein Teil davon spielte sich sehr öffentlich ab – die Verleumdung auf der Titelseite einer überregionalen Zeitung; die rassistischen Untertöne in Kommentaren sowie der unverhohlene Sexismus und Rassismus von Social-Media-Trollen und in Kommentaren zu Onlineartikeln." Für besonders viel Kritik sorgte unter anderem ein Bericht der Daily Mail, der sich mit der Wohngegend von Meghans Mutter beschäftigte. Die Schlagzeile lautete: "Harrys Mädchen kommt (fast) direkt aus Compton: Das von Banden gezeichnete Zuhause ihrer Mutter enthüllt". Doch nicht nur von den Medien bekam Meghan Gegenwind. Auch ihre eigene Familie sorgte für Schlagzeilen. So äußerte sich ihre Halbschwester Samantha Markle damals ebenfalls öffentlich negativ über sie.

Dabei kannten sich Harry und Meghan zu diesem Zeitpunkt erst seit wenigen Monaten. Anfang Juli 2016 hatten sich die beiden in London kennengelernt und sich kurz darauf ineinander verliebt. Berichten von damals zufolge entwickelte sich aus dem anfänglichen Flirt schnell eine ernsthafte Beziehung. Doch neben der neuen Liebe des Prinzen rückte auch Meghans Herkunft immer wieder in den Fokus. Auf ihrem früheren Blog hatte sich die Schauspielerin selbst als "halb schwarz und halb weiß" beschrieben. Ihre familiären Wurzeln wurden anschließend wiederholt in abwertenden und rassistisch gefärbten Artikeln aufgegriffen. Genau dagegen wollte Harry mit seiner öffentlichen Erklärung im November 2016 ein Zeichen setzen. Er machte damit nicht nur seine Beziehung zu Meghan offiziell, sondern stellte sich auch deutlich vor seine damalige Freundin und kritisierte den Umgang der Medien mit ihr. Aus der noch jungen Romanze wurde schließlich eine Ehe: Heute sind Harry und Meghan verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex, besuchen den Himmah Hub in Nottingham

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