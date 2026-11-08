Wow: Bill Kaulitz und Nina Chuba heizen gemeinsam Berlin ein

Überraschung für Fans von Tokio Hotel in Berlin. Bill Kaulitz (37) holte sich prominente Unterstützung auf die Bühne: Nina Chuba (28) stand plötzlich neben ihm. Gemeinsam performten die zwei Ninas Song "Fata Morgana". Ein Video von dem besonderen Auftritt teilte die Band auf Instagram. In dem Clip tanzen die beiden mit Handmikrofonen und drehen sich beim Singen immer wieder zueinander. Mit großen Gesten holen sie außerdem die Konzertbesucher mit ins Boot. Bill und Nina wirken völlig ausgelassen und bewegen sich kraftvoll über die Bühne. Die Freude an der gemeinsamen Performance ist beiden deutlich anzusehen. Im Hintergrund steigen Flammen hoch und sorgen für einen wortwörtlich heißen Abend.

Die Bühnenshow konnte sich sehen lassen: Rote Lichtleisten und helle Scheinwerferstrahlen tauchten die Szenerie in ein eindrucksvolles Licht, während immer wieder Feuer in die Höhe schoss. Auch modisch legte Bill einen extravaganten Auftritt hin: Der Sänger trug einen schwarzen Glitzerlook mit neongrünem Muster. Asymmetrische Schulterelemente und lange Lederarmstulpen machten das Outfit zum Hingucker. Dazu kombinierte er hohe Plateaustiefel. Nina entschied sich für ein helles Trägertop und einen knappen Rüschenrock, an dem Bänder herabhingen. Hohe Schnürstiefel rundeten den Look ab.

Für ihre Tour hatten die Jungs von Tokio Hotel sogar auf Heidi Klums (53) große Halloweenparty verzichten müssen. Sogar ihr Ehemann Tom Kaulitz (37) war wegen der Konzerte verhindert gewesen. Heidi hatte dagegen schon Pläne geschmiedet, wie sie trotz der vollen Terminkalender Zeit mit ihrem Schatz verbringen konnte: Nach ihrer Gruselfeier wollte sie zu ihm reisen und möglichst viele Auftritte der Band besuchen. "Ich liebe es, die Jungs auf der Bühne zu sehen!", hatte sie gegenüber Bild geschwärmt.

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Instagram / tokiohotel Bill Kaulitz mit Nina Chuba, November 2026

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Instagram / billkaulitz Nina Chuba und Bill Kaulitz posieren vor Ninas Konzert in Hamburg

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