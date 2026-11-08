Keiner löst Kim Kardashians Lachssperma-Gutscheine ein

Ein eher skurriles Geschenk gab es von Kim Kardashian (46) für ihre Co-Stars aus der Disney+-Anwaltsserie "All's Fair": Sie spendierte den Kolleginnen jeweils ein sogenanntes Lachssperma-Facial. Diese exzentrische Beauty-Behandlung verspricht ein feineres Hautbild und eine optimierte Hautstruktur. Begeisterungsstürme löste die Überraschung bei den Schauspielerinnen allerdings nicht aus – bis heute hat keine von ihnen den Gutschein tatsächlich genutzt. Das verriet Schauspielerin Sarah Paulson (51) jetzt in einem gemeinsamen Interview mit Kim bei "Good Morning America". Ewig will die Unternehmerin allerdings nicht mehr warten: "Wenn sie in ein paar Monaten nicht genutzt wurden, löse ich sie ein und nutze sie selbst", kündigte sie in der Sendung an. Ganz verloren ist das Geschenk für ihre Kolleginnen aber noch nicht. Kim stellte im Gespräch nämlich klar, dass die Behandlungen nicht verfallen.

Laut Co-Star Sarah Paulson ist Kim am Set generell diejenige, die alle mit Präsenten überhäuft. Die Reality-Ikone konterte daraufhin direkt, dass ihre Aufmerksamkeiten von der restlichen Besetzung ohnehin ignoriert würden. Dass die Begeisterung über das exzentrische Lachssperma-Facial so verhalten ausfiel, stieß bei Kim anscheinend auf völliges Unverständnis. Sarah erinnerte sich in dem Interview noch genau an ihre Worte: "Was ist euer Problem?" Abgeschrieben hat die Schauspielerin die Behandlung allerdings nicht. "Ich will außerdem immer noch mein Lachssperma-Facial", betonte sie. Kim erwiderte daraufhin: "Ich habe es schon gekauft!" Deutlich schneller überzeugt war Sarah dagegen von einer anderen Behandlung, die Kim ins Spiel brachte. Sie würde gern einmal XERF ausprobieren. Dabei handelt es sich um ein nichtinvasives Radiofrequenzverfahren, das die Haut straffen und die Kollagenproduktion anregen soll.

Kim selbst setzt derzeit besonders auf XERF. Bevor sie zu ihrer Pressetour für "All's Fair 2" aufbrach, ließ sie ihr Gesicht damit behandeln, um vor dem Flug nach Rom straffer auszusehen. Das nadelfreie Verfahren ist ihr Favorit, wenn es um Hautstraffung geht. Günstig ist das allerdings nicht: Dem Vernehmen nach schlägt eine Ganzgesichtsbehandlung mit rund 2.850 Euro zu Buche. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass die vierfache Mutter mit extremen Treatments experimentiert – wenn auch nicht immer mit Erfolg. Bereits 2018 testete sie das berüchtigte "Vampirfacial", bei dem die Haut mittels Microneedling und Eigenblut therapiert wird. Auf Instagram ließ sie ihre Fans damals wissen, wie unerträglich schmerzhaft die Prozedur war, und stellte klar, dass sie das auf keinen Fall noch einmal wiederholen wird. Weil sie zu diesem Zeitpunkt schwanger war, konnte sie keine betäubende Creme verwenden. Ihre Schwester Kourtney Kardashian (47) sei dagegen ein großer Fan der Behandlung.

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Getty Images Kim Kardashian bei der New Yorker Premiere der zweiten Staffel von Hulus "All's Fair" im Crane Club

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Getty Images Sarah Paulson und Kim Kardashian

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