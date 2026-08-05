Simone Ballack teilt rührende Zeilen zu Emilios 5. Todestag

Fünf Jahre nach dem Tod ihres Sohnes Emilio Ballack (†18) findet Simone Ballack (50) rührende Worte. Auf Instagram teilt die Unternehmerin und Reality-TV-Bekanntheit am 5. August alte Aufnahmen aus den Kindertagen ihrer drei Söhne Emilio, Louis und Jordi. Dazu richtet sie eine kurze, aber sehr persönliche Botschaft an alle drei. "Ich liebe alle meine drei Kinder gleich", schreibt sie und setzt drei rote Herzen hinter ihre Zeilen. Weiter heißt es in ihrem Beitrag: "Egal wo sie gerade sind! Miss you all. Eure Mama". Emilio war am 5. August 2021 im Alter von 18 Jahren bei einem Quad-Unfall auf dem Anwesen der Familie in Portugal ums Leben gekommen.

Unter dem emotionalen Posting bekommt Simone auch prominenten Zuspruch. Claudia Effenberg (60) hinterlässt ihr in den Kommentaren auf Instagram nur einen Satz: "Du bist eine gute Mama". An ihren verstorbenen Sohn erinnert Simone in den sozialen Medien immer wieder – an seinem Geburtstag, am Muttertag und an den Todestagen. Zum dritten Todestag hatte sie festgehalten, dass Emilio ihr "mehr als Worte es je ausdrücken könnten" fehle. Wenige Wochen vor dem fünften Todestag reiste die dreifache Mutter zudem ganz bewusst nach Portugal. In einer Instagram-Story bezeichnete sie das Land als "wunderschön", aber gleichzeitig auch als "schicksalsträchtig" – nach fünf Jahren wollte sie "Frieden" mit dem Ort schließen. Ihren Aufenthalt versah sie mit dem Hashtag "#healing".

Auch Emilios Vater Michael Ballack (49) hat über seine Trauer gesprochen, tut dies aber nur selten. Anfang 2026 nannte der ehemalige Fußballnationalspieler seinen Umgang mit dem Verlust im Sky-Format "Meine Geschichte - Das Leben von Michael Ballack" einen "Verdrängungsprozess". Halt finde er im Alltag, in der Familie, bei der Arbeit und durch seine beiden Söhne Louis und Jordi. Simone selbst hatte Anfang 2026 im Dschungelcamp offen über Emilio gesprochen und deutlich gemacht, dass sie ihren Sohn nicht totschweigen will. Sie freue sich vielmehr, wenn andere Menschen Geschichten über ihn erzählen. Dort erinnerte sie sich auch an seine letzte WhatsApp-Nachricht: Emilio hatte ihr zwei Herzen geschickt – für ihn eine ungewöhnliche Kombination, denn zuvor hatte er ihr immer nur ein Herz oder ein Küsschen gesendet. "Dass ich durch all das stark geworden bin und niemanden mehr brauche, außer meine Kinder", darüber sei sie froh, betonte sie in der Show. Simone und Michael waren seit 1998 ein Paar, heirateten 2008 nach der Geburt ihrer drei Söhne und ließen sich 2012 scheiden.

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ActionPress Simone Mecky-Ballack im Jahr 2020

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Instagram / simoneballack Simone Ballack mit ihren Söhnen Emilio, Louis und Jordi

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