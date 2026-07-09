Playboy-Shooting stand immer auf Simone Ballacks Bucketlist

Simone Ballack (50) ziert das Cover der August-Ausgabe des Playboy – und das aus einem ganz persönlichen Grund: Das Shooting für das bekannte Erotikmagazin stand schon lange auf ihrer Bucketlist. "Ich kenne einige Frauen, die mit euch geshootet haben, und fand immer, dass die Ergebnisse toll aussehen. Also habe ich auch öfter drüber nachgedacht und euch immer irgendwo im Hinterkopf behalten", erklärt die 50-Jährige in der aktuellen Ausgabe des Magazins. Für sie ist das Cover mehr als nur ein Job – sie sieht es als Geschenk an sich selbst.

Dass es ausgerechnet jetzt passiert ist, hat für Simone eine besondere Bedeutung. "Ich bin im Februar 50 geworden, das Playboy-Cover ist ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk an mich selbst. Ich finde, das ist ein gutes Alter für diese Fotos, vor allem weil man ein ganz anderes Selbstbewusstsein hat als früher", sagt sie im Interview. Mit dieser neu gewonnenen Sicherheit blickt sie auch anders auf ihren Körper: "Ich habe meinen Körper früher mit anderen Augen wahrgenommen. Zum Beispiel habe ich nie gesehen, dass ich eigentlich sehr lange Beine habe", erklärt sie. Was sie einst als Makel empfand – einen kurzen Oberkörper –, sieht sie inzwischen als Stärke. "Ich habe jahrelang aus einer sehr schönen körperlichen Eigenschaft eine schlechtere gemacht – jetzt hat sich die Perspektive geändert."

Gegenüber Bild verriet Simone nach der Veröffentlichung aber auch: Es war nicht das erste Mal, dass der Playboy bei ihr anklopfte. Lange sagte sie nein, vor allem wegen ihrer Familie. "Damals waren meine Jungs noch in der Schule. Das wollte ich ihnen nicht antun", erklärte sie. Erst jetzt, mit dem Rückhalt ihrer Kinder, habe sie umgedacht. Und der Entschluss fiel am Ende ziemlich spontan: "Ich habe mir gedacht: Jetzt oder nie! Denn irgendwann ist das mit Nacktfotos auch mal vorbei."

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Getty Images Simone Mecky-Ballack im Juli 2021

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Instagram / simoneballack Simone Ballack in Italien, Juni 2026

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Instagram / simoneballack Simone Ballack, Juni 2026