Vor 23 Jahren überraschte König Felipe mit Letizia-News alle

Mit dieser Meldung rechnete am 1. November 2003 kaum jemand: Aus dem Zarzuela-Palast kam die Nachricht, dass Kronprinz Felipe (58) de Borbón heiraten wird. Ausgerechnet an Allerheiligen, einem Feiertag in Spanien, wurde das Land davon überrumpelt. Felipe war 35 Jahre alt, seine Braut Letizia (54) Ortiz Rocasolano 31. Sie las beim Sender TVE die Nachrichten, war also eine Bürgerliche statt einer Adligen und hatte außerdem bereits eine Ehe hinter sich. Seine Eltern, König Juan Carlos (88) und Königin Sofia (88), ließen offiziell erklären: "Ihre Majestäten, der König und die Königin, freuen sich sehr, die Verlobung ihres Sohnes, Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen von Asturien Don Felipe, mit Doña Letizia Ortiz Rocasolano bekannt zu geben."

Ein Abendessen im Oktober 2002 hatte die beiden zusammengebracht. Seitdem schirmten sie ihre Liebe erstaunlich konsequent ab, obwohl Felipe als einer der meistbeachteten Junggesellen Europas galt und Letizia vielen Millionen Zuschauern aus den Nachrichten vertraut war. Am 3. November 2003 zeigte sich das Paar erstmals gemeinsam vor den Kameras: Im Garten von Felipes Residenz auf dem Zarzuela-Gelände bedankten sie sich Hand in Hand für die Glückwünsche. Der Prinz sagte, er wolle mit Letizia sein Leben verbringen und Kinder haben. Drei Tage später folgte die offizielle Heiratsanfrage, bei der Letizia einen weißen Hosenanzug von Giorgio Armani (†91) trug. Sie bekam einen Weißgoldring mit Diamanten, er Manschettenknöpfe und ein Buch. Beim Presstermin im Pardo-Palast unterbrach Felipe seine Verlobte, worauf sie lächelnd konterte: "Lass mich ausreden!"

Schon lange vor ihrem Leben im Palast hatte Letizia als Journalistin gearbeitet, unter anderem bei der Agentur EFE, und dabei auch aus Krisengebieten und über weltbewegende Ereignisse berichtet. Mit der Verlobung beendete sie ihre Fernsehkarriere und stellte sich auf ein Leben voller Protokollpflichten ein. Am 22. Mai 2004 gaben sich Felipe und Letizia in der Madrider Almudena-Kathedrale das Jawort. Prinzessin Leonor (21) kam 2005 auf die Welt, Prinzessin Sofía (19) zwei Jahre später. Zum zehnten Hochzeitstag stand dann erneut ein tiefer Einschnitt bevor: Juan Carlos trat zurück, und am 19. Juni 2014 wurde Felipe als Felipe VI. ernannt. Aus der einstigen Moderatorin war damit Königin Letizia geworden.

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Getty Images Prinz Felipe von Spanien mit seiner Verlobten Letizia Ortiz im Zarzuela-Palast, 3. November 2003

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Getty Images Felipe de Bourbon und Letizia Ortiz nach ihrer Trauung an der Almudena-Kathedrale in Madrid, 22. Mai 2004

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