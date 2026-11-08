Fans empört: Brooks Nader sonnt sich oben ohne neben Vater

Brooks Nader (29) löst mit Schnappschüssen aus ihrem Sommerurlaub eine Kontroverse über familiäre Grenzen aus: Auf den Bildern liegt das Model auf einem Boot in der Sonne – lediglich mit einem ausgesprochen knappen Bikinihöschen bekleidet. Direkt neben ihr sonnt sich derweil denkbar unbeeindruckt ihr Vater Breaux Nader. Mit an Bord waren außerdem Brooks' Mutter Holland und ihre Schwester Sarah Jane Nader. Auf weiteren Bildern, die der Instagram-Account Deuxmoi teilte, springt die Amerikanerin vom Boot aus ins Meer und genießt ganz offenbar den freizügigen Familientag. Diese Freude teilen allerdings nicht viele: Zahlreiche Fans stören sich daran, dass Brooks sich vor ihrem Vater mit entblößten Brüsten zeigt. Andere nehmen sie dagegen in Schutz und stellen eine ganz andere Frage: Warum wird auf den veröffentlichten Bildern die Brust des Models unkenntlich gemacht, der nackte Oberkörper ihres Vaters aber nicht?

In der Kommentarspalte unter dem Beitrag geht es folglich hoch her. Besonders viel Zuspruch bekam ein Nutzer, der spöttisch anmerkte: "Nennt mich ungebildet, aber mit meinem Vater oben ohne schwimmen zu gehen, ist eine europäische Tradition, auf die ich gerne verzichte." Mehr als 15.000 Menschen versahen den Kommentar mit einem Like, während andere die Szene als schlicht "unheimlich" oder "unangemessen" bezeichneten. Noch drastischer äußerte sich eine weitere Person, deren Reaktion über 3.000 Likes sammelte: "Warum sollte man sich vor seinem Vater oben ohne zeigen? Mir wird körperlich schlecht." Auf der anderen Seite halten zahlreiche Fürsprecher dagegen und werfen die Frage auf, weshalb weibliche und männliche Körper in den Medien so unterschiedlich bewertet werden.

Dass Brooks gerne reichlich Haut zeigt, ist für ihre Fans nichts Neues. Das Model ist für seine transparenten Outfits bekannt und zog im Meer schon einmal alle Blicke auf sich, als ihr dünnes Kleid ohne BH verrutschte. Auch bei einem Auftritt in Paris mit Lauren Sánchez (56) entschied sie sich für ein durchsichtiges Oberteil, das den Blick auf ihre Brüste freigab. Beruflich hat die Blondine derzeit ebenfalls viel mit Wasser zu tun, schließlich steht sie aktuell für die Neuauflage von Baywatch vor der Kamera. Neben Kolleginnen wie Olivia Dunne und Shay Mitchell (39) gehört sie zum Cast der Serie, die Anfang 2027 erscheinen soll. Aufnahmen von den Dreharbeiten zeigen Brooks bereits im typischen roten Badeanzug, der schon im Original zum Kult wurde.

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Getty Images Brooks Nader auf dem Laufsteg der Sports Illustrated Swimsuit Show in Miami Beach, Florida, am 30. Mai 2026

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Getty Images Breaux Nader mit den Damen der Nader-Familie bei der "Sports Illustrated Swimsuit"-Party, 2023 in New York City

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