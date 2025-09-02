Warwick Davis kehrt als Prof. Flitwick zurück nach Hogwarts

Die neue Harry Potter-Serie wirft ihre magischen Schatten voraus, und eine Nachricht sorgt derzeit für besonders viel Freude unter den Fans: Warwick Davis (55) wird erneut seine gefeierte Rolle als Professor Filius Flitwick übernehmen. Der beliebte britische Schauspieler, der bereits in allen acht "Harry Potter"-Filmen als der charmante Lehrer für Zauberkunst zu sehen war, kehrt somit laut offizieller Pressemitteilung von HBO ins Potter-Universum zurück. Die Dreharbeiten zur Serie, die 2027 ausgestrahlt werden soll, finden in den berühmten Leavesden Studios in der Nähe von London statt, wo ebenfalls die originalen Kinofilme entstanden sind.

Neben Warwick wurde eine ganze Reihe weiterer Darsteller für die neue Serie bekanntgegeben. So sind zum Beispiel Brid Brennan als Schulkrankenschwester Madam Pomfrey, Richard Durden als Geister-Professor Cuthbert Binns und Sirine Saba als Kräuterkunde-Lehrerin Pomona Sprout mit an Bord. Auch unter den Schülern wird es bekannte Figuren geben, die jetzt von jüngeren Darstellern gespielt werden: Elijah Oshin übernimmt die Rolle von Dean Thomas, während Finn Stephens und William Nash als Vincent Crabbe und Gregory Goyle auftreten. Die Serie bringt zudem Paul Whitehouse zurück, jedoch mit einer Änderung: Der Schauspieler, der einst den Ritter Sir Cadogan in einem Film darstellte, wird dieses Mal in die Rolle des knorrigen Hausmeisters Argus Filch schlüpfen.

Warwick selbst ist aus der "Harry Potter"-Welt nicht mehr wegzudenken, doch seine Karriere reicht weit über Hogwarts hinaus. Schon als Teenager spielte er in "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" den Ewok Wicket und wirkte später in Filmen wie "Willow" mit. Privat gilt er als empathischer Familienmensch, der in Großbritannien ein eher bodenständiges Leben führt. Mit seiner Frau Samantha hat er zwei Kinder, Annabelle und Harrison, die sich ebenfalls in der Schauspielerei ausprobieren. Für Fans hat seine Rückkehr als Professor Flitwick eine besonders emotionale Bedeutung – eine Konstante im magischen Chaos der neuen Serie.

Getty Images Schauspieler Warwick Davis mit weiteren Harry-Potter-Darstellern im März 2019 in Watford

Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout

Getty Images Harrison Davis, Samantha Davis, Warwick Davis und Annabelle Davis, November 2022

