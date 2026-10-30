Pflegehund: Antonia Hemmer kündigt Familienzuwachs an

Antonia Hemmer (26) bekommt Familienzuwachs! Auf Instagram verkündete die Realitybekanntheit die Nachricht freudig ihren Fans und kam möglichen Spekulationen direkt zuvor: "Nein, ich bin nicht schwanger." Stattdessen zieht ein Vierbeiner bei ihr ein: Snow, ein vierjähriger Samojeden-Mix aus Bulgarien, der dringend Unterstützung benötigt. Antonia wird ihn zunächst als Pflegehund aufnehmen. Ob er dauerhaft bei ihr bleibt, steht noch nicht fest, ausgeschlossen ist eine Übernahme aber nicht. Auf den Hund aufmerksam geworden war sie durch ihre Community. Viele Follower hatten ihr Beiträge über Snow geschickt und sie darin markiert, weil dringend eine Pflegestelle gesucht wurde. In dem Video sitzt Antonia in ihrem hellen, modern eingerichteten Wohnbereich und erzählt sichtbar aufgeregt und bewegt vom bevorstehenden Einzug. Ihrem neuen Mitbewohner schickte sie bereits eine Botschaft: "Snow, wir freuen uns auf dich."

Dass Snow dringend Hilfe braucht, verdeutlichte Antonia ebenfalls in ihrem Video. Der Vierbeiner sei aktuell in einem sehr schlechten Zustand, viel zu dünn und verwahrlost. Dazu eingeblendete Bilder zeigen den weißen Hund an einer Leine mit stark verschmutztem und verfilztem Fell. Bis Ende 2026 will die Realitybekanntheit ihn aufpäppeln und ihm vorerst ein sicheres Zuhause bieten. Was anschließend passiert, ist noch offen. Nach der Pflegezeit werde sich zeigen, ob Snow bei Antonia bleibt oder in ein anderes liebevolles Zuhause vermittelt wird. Ihre Follower sollen seine Fortschritte dabei aus nächster Nähe verfolgen können. "Ihr seid auf jeden Fall auf der Reise mit dabei", versprach Antonia ihrer Instagram-Community.

Zuvor hatte Antonia offenbar bereits eine große Nachricht angekündigt und ihre Fans damit zum Rätseln gebracht. Neben einer möglichen Schwangerschaft standen auch ein Immobilienkauf oder ein Umzug ins Ausland im Raum. Mit Humor widersprach Antonia diesen Vermutungen: "Wir kaufen weder ein Haus noch wandern wir aus." Ihre Freude über den tierischen Zuwachs war im Video deutlich erkennbar. Sie lächelte, legte eine Hand auf ihre Brust und erklärte, enorm aufgeregt zu sein. Dass Snow nun zu ihr kommt, verdankt sie auch ihren Followern. Sie hatten Antonia wiederholt auf seine Notlage aufmerksam gemacht und damit den entscheidenden Impuls gegeben. Anschließend war für die TV-Bekanntheit schnell klar, dass sie dem Hund helfen will.

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Imago Antonia Hemmer beim Secret and Special Screening der Sky-Serie "Being Burdecki" im Zoo Palast Berlin

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Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Realitystar

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Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, 2025