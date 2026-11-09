Leonors Königinnen-Training findet auch zu Hause statt

Prinzessin Leonor (21) lernt für ihre Zukunft nicht nur im Hörsaal, sondern auch zu Hause. König Felipe (58) und Königin Letizia (54) nutzen das familiäre Zusammenleben im Zarzuela-Palast, um ihre älteste Tochter intensiv zu coachen. Wie das spanische Portal Monarquía Confidencial berichtet, wird die Thronfolgerin im Alltag ganz gezielt auf ihre künftigen Aufgaben als Monarchin vorbereitet. Da sie für ihr Studium in Madrid wieder bei ihren Eltern eingezogen ist, verbringt sie deutlich mehr Zeit mit dem Königspaar und erhält dadurch wertvolle, praktische Einblicke aus erster Hand in das tägliche Arbeitspensum der Krone. Dabei teilen sich die beiden die Arbeit auf: Felipe bringt ihr die täglichen Staatsgeschäfte näher, Letizia kümmert sich vor allem um die Vorbereitung auf öffentliche Termine. Palastnahe Quellen betonen außerdem, dass sich Leonor längst nicht nur für protokollarische Pflichten interessiert. Auch die internen Abläufe des Königshauses und die Arbeit ihres Vaters beschäftigen sie demnach sehr. "Dieses Interesse hat zugenommen, seit Leonor wieder im Palast lebt", heißt es in dem Bericht.

Dem Bericht zufolge schaut die Prinzessin ihrem Vater beim täglichen Arbeitspensum ganz genau über die Schulter. Sie verfolgt hautnah, wie offizielle Audienzen von der Pike auf geplant und durchgeführt werden. Darüber hinaus erlebt sie im direkten Austausch mit König Felipe, wie dieser das aktuelle Weltgeschehen analysiert und auf welcher Basis komplexe diplomatische Entscheidungen getroffen werden. "Da sie in Madrid studiert, verbringt sie mehr Zeit mit dem Königspaar. Das hat der Prinzessin ermöglicht, aus nächster Nähe kennenzulernen, wie der Alltag ihrer Eltern abläuft", schreibt Monarquía Confidencial. Die regelmäßigen Gespräche zwischen Vater und Tochter gelten als wichtiger Teil ihrer politischen und institutionellen Ausbildung. So lernt Leonor auch die Abläufe kennen, die hinter dem Amt des Staatsoberhaupts meist im Verborgenen bleiben. Letizias Einfluss zeigt sich dagegen vor allem vor öffentlichen Auftritten. Die Königin achtet auf eine präzise Kommunikation und den passenden Ton bei Reden. Außerdem soll ihre Tochter immer gut über den jeweiligen Anlass und die anwesenden Gesprächspartner informiert sein. Auf dieser gründlichen Vorbereitung soll Leonors sicheres Auftreten beruhen.

Trotz ihrer Volljährigkeit überlassen König Felipe und Königin Letizia beim royalen Terminkalender ihrer Tochter nichts dem Zufall. Prinzessin Leonor übernimmt öffentliche Aufgaben bislang nur Schritt für Schritt. Große Staatsbankette meidet sie noch völlig, und auch auf den ersten Auftritt mit einer Tiara wartet die Öffentlichkeit bisher vergebens. Selbst als Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48) im September 2026 zu Gast in Spanien war, blieb der Platz der Kronprinzessin beim feierlichen Gala-Dinner leer – eine ganz bewusste Strategie des Königspaars, um ihre Tochter zu schützen. Sie wollen ihre Tochter offenbar kontrolliert und Schritt für Schritt auf größere royale Verantwortung vorbereiten. Bevor die Thronfolgerin ihr Studium in Madrid begann, hatte sie bereits ihre militärische Ausbildung bei Heer, Marine und Luftwaffe absolviert. Das Training im familiären Alltag ergänzt nun ihre offizielle Ausbildung. Felipe vermittelt ihr die institutionelle Praxis. Letizia bereitet sie gezielt auf die Wirkung und die Anforderungen öffentlicher Auftritte vor.

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Imago Kronprinzessin Leonor beim Dinner für Autoritäten im Marivent-Palast in Palma

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Getty Images König Felipe VI. und Prinzessin Leonor gedenken beim Nationalfeiertag in Madrid den gefallenen Soldaten Spaniens

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