Party abgesagt: Harvey Weinstein beschimpfte Til Schweiger

Til Schweiger (62) hat eine nächtliche Partyeinladung von Harvey Weinstein (74) ausgeschlagen und dafür heftigen Ärger kassiert. Wie der Schauspieler jetzt der deutschen Ausgabe des Playboy erzählte, ereignete sich der Vorfall während der Dreharbeiten zu Quentin Tarantinos (63) Film "Inglourious Basterds" aus dem Jahr 2009. In dem Film, den Harvey mitproduzierte, schlüpfte Til in die Rolle des Feldwebels Hugo Stiglitz und stand unter anderem an der Seite von Brad Pitt (62) vor der Kamera. Teile des Kriegsfilms wurden auch im Filmstudio Babelsberg gedreht. Laut seiner Erzählung lag Til bereits im Bett, als sein Handy klingelte. Am anderen Ende war Harvey, der von einer Nummer aus Los Angeles anrief. Der Produzent wollte den Deutschen unbedingt zum Feiern in einen Club holen. Til musste am nächsten Morgen jedoch früh raus und lehnte deshalb ab. Selbst als Harvey nachdrücklich auf seinem Wunsch beharrte, blieb er bei seinem Nein. Die Folge: Der Filmmogul beschimpfte ihn am Telefon.

Irgendwann legte Til einfach auf. Als er am nächsten Morgen aufwachte, zeigte sein Telefon 17 verpasste Anrufe an. Auf seiner Mailbox fand er zudem weitere Beleidigungen. Dabei hatte die Zusammenarbeit zunächst ganz harmonisch begonnen. Am Set sei Harvey freundlich auf ihn zugekommen und habe ihn mit Lob überschüttet, erinnerte sich Til im Playboy: "Til, es ist eine Ehre, mit dir zu arbeiten. Dass ich ein großartiger Schauspieler bin, hat er gesagt, und einfach wunderbar." In der besagten Nacht habe der Produzent dann wissen wollen, wo er gerade sei, und erklärt, dass er ihn für den Clubbesuch brauche. Auf die Absage habe er im Befehlston reagiert: "Du stehst jetzt auf!" Til ließ sich davon nicht beeindrucken: "Harvey, du hast mich nicht verstanden, ich liege im Bett, ich komme nicht." Danach habe es keinen weiteren persönlichen Kontakt gegeben. Dass die Abfuhr seiner Hollywoodkarriere geschadet hat, glaubt der Schauspieler nicht.

Harveys Beweggrund erklärt er so: "Der hat mich in dem Moment halt als Frauenmagnet gebraucht." Der einst mächtige Produzent wurde später nach den Vorwürfen zahlreicher Frauen mehrfach wegen Sexualverbrechen verurteilt und sitzt mittlerweile im Gefängnis. Abseits dieser unschönen Erinnerung an Hollywood hat sich im Leben des Schauspielers inzwischen einiges getan. So ist Til wieder vergeben – den Namen seiner neuen Partnerin hält er allerdings unter Verschluss. Gemeinsam verbringt das Paar Zeit in seinem Zuhause auf Mallorca. Seine Freundin habe ihm geholfen, seinen Blick auf das Wichtige zu richten und wertzuschätzen, was er sich dort aufgebaut hat. Auch im alltäglichen Leben hat der vierfache Vater einiges verändert: Til verzichtet mittlerweile komplett auf Alkohol. Sein Leben habe sich seitdem verändert, erklärt er.

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Getty Images Til Schweiger, September 2022

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Getty Images Quentin Tarantino und Harvey Weinstein auf dem Hollywood Walk of Fame, 26. Februar 2016

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Getty Images Til Schweiger im Dezember 2023