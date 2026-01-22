Sein Fitnessgeheimnis: Chris Pratt immer in Superheldenform

Chris Pratt (46) hat am Dienstag in der US-Show "GMA" offenbart, wie er seine Star-Lord-Form jederzeit abrufbereit hält – und das ganz ohne Dauerstress. Der Marvel-Star erklärte, er sei "immer nur sechs Wochen vom richtigen Körper entfernt", um für eine mögliche Rückkehr als Star-Lord in "Avengers: Secret Wars" schnell wieder in Topform zu kommen. Damit macht er deutlich, dass er mit einem smarten Plan zwischen Alltag und Actionrolle arbeitet und genau weiß, was für ihn zählt: sein Job bei Marvel und ein Körper, der auf Abruf funktioniert. Vor den Hosts der Morning-Show erklärte Chris im TV-Studio, wie er die Superhelden-Statur ohne endlose Qualen jederzeit wieder abrufen kann – sehr zur Freude des Publikums.

Mehr Details lieferte Chris gleich mit: Der Schauspieler dokumentiert seine Disziplin regelmäßig in den sozialen Medien. Dort zeigt er, wie er sich vom "Dad Bod" zurück zum definierten Marvel-Look arbeitet – inklusive Workouts und Ernährung. Sein Ziel sei es, nie komplett bei null anfangen zu müssen, sondern den Weg zur Topform überschaubar zu halten. "Sechs Wochen" gelten für ihn dabei als magische Marke, an der er Training, Routinen und Essverhalten ausrichtet. Weil es in der Show nicht nur um Filmrollen ging, wechselte Chris zwischendurch locker das Thema. Im Sporttalk tippte er selbstbewusst auf die Seattle Seahawks, die seiner Meinung nach die Rams schlagen und sich ein Ticket für den Super Bowl im Februar sichern sollen – ein echter Fan-Moment mitten im Fitness-Gespräch.

Privat gilt Chris als erstaunlich bodenständig, selbst wenn sein Terminkalender bis oben hin gefüllt ist – mit Dreharbeiten, Familienzeit und fest eingeplanten Fitnessfenstern. Trotz des Trubels rund um seine Karriere nimmt er sich bewusst Zeit für die kleinen Dinge. Auf Social Media lässt er seine Fans daran teilhaben und teilt neben Hantelsets, Trainingsroutinen und Proteinbowls auch humorvolle Einblicke in seinen Alltag, spontane Scherze und persönliche Momente abseits des roten Teppichs. Genau dieser Mix aus Disziplin und Selbstironie kommt bei seiner Community gut an und vermittelt das Gefühl, beim Weg zurück zur Star-Lord-Form nicht nur Zuschauer zu sein, sondern direkt neben der Trainingsmatte mitzustehen.

Getty Images Chris Pratt, April 2025

Getty Images Chris Pratt bei der "The Terminal List: Dark Wolf"-Premiere

Getty Images Chris Pratt bei einer Amazon-Film-Programmvorstellung in Las Vegas