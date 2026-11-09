Jono Castano und Emily Ryder heizen Trennungsgerüchte an

Jono Castano (35) und Emily Ryder sorgen nach rund anderthalb Jahren Beziehung für Trennungsgerüchte. Der australische Fitnesstrainer und die Flugbegleiterin folgen sich nicht mehr auf Instagram. Außerdem verbrachte Jono ohne seine Partnerin Zeit im Nihi auf der indonesischen Insel Sumba und teilte von dort mehrere Aufnahmen. Statt Emily war sein Familienmitglied Damian Castano an seiner Seite. Emily präsentierte derweil in einem Instagram-Video ihr im Juni erworbenes und mittlerweile allein eingerichtetes Haus. Dabei betonte die Influencerin wiederholt, was sie aus eigener Kraft geschafft habe. Gegenüber Daily Mail bestätigte Jono die Trennung nicht ausdrücklich, dementierte die Spekulationen jedoch auch nicht. Stattdessen erklärte er lediglich: "Wir lassen es langsam angehen." Auch Emily äußerte sich auf Nachfrage zurückhaltend. "Ich habe derzeit keinen Kommentar dazu", teilte die ehemalige Datingshow-Teilnehmerin dem Medium mit.

Bereits zuvor war Fans aufgefallen, dass seit dem gemeinsamen Rom-Urlaub im September kein Foto von Emily mehr in Jonos Instagram-Feed erschienen war. Weshalb die beiden einander auf der Plattform entfolgt sind, erklärte der Sportler laut Daily Mail nicht. Emilys Aussagen über ihr neues Zuhause sorgen derweil für Aufmerksamkeit. "Erinnerung: Du kannst es allein schaffen", schrieb sie auf Instagram. Zudem teilte sie emotionale Gedanken: "Manchmal erkennt man erst, wie viel man schaffen kann oder wie viel man wirklich verdient, wenn man beginnt, an sich selbst zu glauben. Ich bin so stolz darauf, wie weit ich gekommen bin." Im April 2025 hatte das Paar seine Beziehung öffentlich gemacht. Einen Monat später folgte beim Opening des Restaurants Bellevue Woolloomooloo in Sydney der gemeinsame Redcarpet-Auftritt. Bereits eine Woche zuvor waren die beiden bei einem romantischen Date im Sydney Opera House gesehen worden.

Emily wurde durch ihre Teilnahme an der Datingshow "Love Triangle" bekannt. Dort war sie zunächst Sam Fisher zugeteilt worden. Die Verbindung scheiterte, nachdem herauskam, dass Sam während der Dreharbeiten heimlich Kontakt zu einer Exfreundin gehalten hatte. Vor seiner Beziehung mit Emily war Jono Castano knapp zwei Jahre mit dem Model Simone Holtznagel (33) zusammen. Aus ihrer Beziehung stammt die zweijährige Tochter Gia. Nach ihrer Trennung trugen Jono und Simone im Februar 2026 einen öffentlichen Streit über Kindesunterhalt und ihre Umgangsregelung aus.

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Getty Images Jono Castano in Melbourne 2023

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Instagram / jonocastanoacero Jono Castano mit seiner Tochter Gia

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