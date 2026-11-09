Twenty4tim verrät, wie sehr ihn die Fernbeziehung belastet

Am Sonntagabend musste Twenty4tim (26) sich für eine Woche von seinem Freund verabschieden, denn Edin reist in die Schweiz. Tim selbst macht sich heute auf den Weg nach Berlin. In seiner Instagram-Story nahm Tim seine Fans mit durch die letzten gemeinsamen Momente. Zunächst zeigte er, wie Edin seine Sachen zusammenpackte. Danach hielt er fest, wie sich die beiden im Türrahmen voneinander verabschiedeten. Das Paar lag sich innig in den Armen, Tim legte seinen Kopf an die Schulter seines Partners und beide versicherten sich gegenseitig ihre Liebe. Obwohl sie sich nur eine Woche nicht sehen werden, nimmt der Abschied ihn ziemlich mit. "Fernbeziehungen sind nicht so easy manchmal", gesteht er seinen Followern.

Nachdem Edin das Haus verlassen hatte, hat Tim sich allein nochmal in seiner Story gemeldet. Dabei schildert er seinen Followern ganz genau, wie er sich fühlt, und bezeichnet sich als "emotionales Wrack", da ihm Abschiede immer sehr schwerfallen. Dabei spiele es für ihn keine Rolle, ob man sich nur für kurze Zeit oder für länger nicht sieht. Tim weiß zwar, dass Edin in der Schweiz seine Freunde treffen und Zeit mit seiner Familie verbringen möchte. Aber dennoch meint er betrübt: "Trotzdem hat man immer so das Gefühl, dass irgendwie so ein Teil von einem weg ist." Dass Tim und Edin aufgrund von Tims Job dennoch das Privileg haben, sich relativ oft zu sehen, weiß Tim allerdings zu schätzen. Für ihn sei seine Traurigkeit hauptsächlich ein Zeichen dafür, wie tief seine Gefühle für Edin sind.

Erst Anfang November hatte Tim bei einer Fragerunde auf Instagram für Klarheit in Sachen Beziehung gesorgt. Ein Follower wollte damals von ihm wissen, ob er und Edin eine offene Partnerschaft führen. Darauf reagierte der Webstar mit einem eindeutigen Nein. Weitere Einblicke in die Regeln ihrer Liebe gewährte er zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht. Jedoch macht Tim kein Geheimnis daraus, wie sehr er sich eine Familie wünscht und mit Edin eine Zukunft sieht. In einer anderen Fragerunde gab er zu, dass er sehr gerne irgendwann Vater werden würde – oder sich vielleicht erst mal mit Edin einen Hund anschaffen würde.

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Instagram / twenty4tim Twenty4tim und sein Freund Edin, August 2026

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Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

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