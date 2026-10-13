Amal Clooney verrät das Geheimnis ihrer Ehe mit George

George Clooney (65) und seine Frau Amal Clooney (48) haben verraten, worauf es für sie in einer glücklichen Ehe ankommt. Anfang Oktober plauderte das Paar bei der fünften Albies-Gala im Natural History Museum in London mit People über seine inzwischen zwölfjährige Ehe. Die Menschenrechtsanwältin erklärte: "Wenn man sich für die unglaublichste Person entscheidet, läuft von da an alles gut." Ihr Mann ließ die Steilvorlage nicht ungenutzt und konterte augenzwinkernd: "Sie hat mich angesehen; natürlich hat sie von sich selbst gesprochen." Kurz darauf wurde der Schauspieler dann doch noch ernst und schwärmte von ihrem gemeinsamen Glück: "Wir sind sehr glücklich und froh, einander gefunden zu haben." Auf die Frage, was er an seiner Frau am meisten liebe, scherzte George, dafür brauche es eine deutlich längere Sendung.

Der gemeinsame Auftritt fand nur knapp zwei Wochen nach dem zwölften Hochzeitstag des Paares statt, den George und Amal am 27. September feierten. Kennengelernt hatten sich der Hollywoodstar und die Juristin 2013 über einen gemeinsamen Freund. Nur ein Jahr später gaben sie sich bei einer aufwendigen Feier in Venedig das Jawort. Der Abend in London hatte für die beiden auch eine persönliche Bedeutung: Die Albies werden von der Clooney Foundation for Justice vergeben, die sie gemeinsam gegründet haben. Mit der Auszeichnung werden Menschen geehrt, die sich für die Menschenrechte einsetzen und dabei ihre Freiheit oder sogar ihr Leben riskieren. Entsprechend prominent war die Gästeliste: Unter anderem Brad Pitt (62), Emma Thompson (67), Laura Dern (59) und Anna Wintour (76) kamen zur Gala.

Neben ihrem Engagement sind George und Amal vor allem Eltern: Ihre Zwillinge Alexander und Ella kamen im Juni 2017 zur Welt und sind inzwischen neun Jahre alt. Die beiden halten ihre Kinder größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Wie harmonisch ihre Ehe verläuft, hatte George zuvor in einem Interview mit CBS News erzählt. Damals erklärte er, dass er und seine Frau bis dahin noch nie gestritten hätten. Als entscheidend für ihr Eheglück beschrieb er die gegenseitige Unterstützung und seinen eigenen, betont entspannten Umgang mit alltäglichen Meinungsverschiedenheiten.

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Imago Amal und George Clooney bei seiner Premiere "Jay Kelly" in Venedig, August 2025

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Getty Images Amal Clooney und George Clooney auf dem roten Teppich bei der Vorführung von "Ink" während der 83. Filmfestspiele von Venedig 2026

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Getty Images Amal Clooney und George Clooney bei den Albies der Clooney Foundation for Justice in London, 9. Oktober 2026