Ehe-Aus? Zwischen George Clooney und Amal soll es kriseln

Amal Clooney (48) hat bei einer Veranstaltung in Bangkok ungewohnt offen über ihr Leben an der Seite von Ehemann George Clooney (65) gesprochen – und dabei Worte gewählt, die aufhorchen lassen. Die Menschenrechtsanwältin erklärte, dass sich ihr Leben durch die Hochzeit mit dem Hollywoodstar grundlegend verändert habe: "Es war ein seltsames Phänomen. Früher hatte ich mein Berufs- und mein Privatleben, die sich stark voneinander unterschieden und die ich strikt getrennt halten konnte, doch dann heiratete ich, und das änderte sich grundlegend. Es war einfacher, als ich selbst entscheiden konnte, wie sehr ich in der Öffentlichkeit stehen wollte", zitiert das Magazin OK! die Anwältin. Amal soll demnach schon länger darauf gewartet haben, dass George sich langsam aus dem Showgeschäft zurückzieht, um mehr Zeit mit ihr und den gemeinsamen Zwillingen Ella und Alexander zu verbringen – doch stattdessen nehme er immer wieder neue Projekte an.

Ein Insider bezeichnet ihre Aussagen als regelrechten Verrat an George. Ein weiterer soll gegenüber dem Magazin erklärt haben: "Amal sehnt sich nach ihrem früheren, unauffälligen Leben, in dem sie sich frei durch New York und London bewegen konnte. Das abgeschiedene Dasein in Frankreich und Italien empfindet sie als große Belastung." Tatsächlich lebt die Familie derzeit zurückgezogen in der französischen Provence, wo die Kinder aus Sicherheitsgründen zur Schule gehen. Insider wollen wissen, dass das Ehepaar auf eine Scheidung zusteuern könnte – bei der es um nicht weniger als 527 Millionen Euro gehen soll, neben Luxusimmobilien, Kunstwerken, Fahrzeugen und Designerstücken.

George und Amal Clooney hatten im September 2014 in Venedig geheiratet. Aus ihrer Ehe gingen die Zwillinge Ella und Alexander hervor, die im Juni 2017 zur Welt kamen. Die britisch-libanesische Anwältin ist vor allem für ihre Arbeit in internationalen Menschenrechtsfällen bekannt. George gilt als einer der bekanntesten Schauspieler Hollywoods und ist darüber hinaus als Produzent, Regisseur und Unternehmer tätig.

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